Super Mario Bros. Wonder sacré jeu familial de l'année aux Game Awards 2023

Il semblait entendu que Super Mario Bros. Wonder ne serait pas sacré jeu de l'année lors de la cérémonie des Game Awards 2023 (et dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) mais le dernier Mario n'a cependant pas été oublié. Le jeu a en effet remporté le prix du jeu familial de l'année. Un prix remis à Doug Bowser, le patron de Nintendo of America, avant même la cérémonie, lors du pré-show. Notez que le jeu a raté sinon les prix de la meilleure réalisation, du meilleur jeu multijoueur, de la meilleure direction artistique et donc, aussi le prix du jeu de l'année.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est disponible actuellement en boutique ou sur l'eShop. Et pour en savoir plus sur Super Mario Bros. Wonder, nous vous invitons à lire notre test complet.

