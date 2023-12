Zelda Tears of the Kingdom et Super Mario Bros. Wonder peuvent-ils être sacrés Jeu de l'Année 2023 aux Game Awards ?

Le 8 décembre à 1H30 du matin (heure de Paris ) les Game Awards décerneront leurs prix. Parmi la liste des nommés, on retrouve de nombreux jeux Nintendo (et même le film Super Mario), répartis dans de nombreuses catégories. Deux jeux Nintendo se distinguent néanmoins : The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et Super Mario Bros. Wonder. Les deux jeux sont en effet nommés dans plusieurs catégories dont celle du Jeu de l'Année 2023. Il faut remonter six ans en arrière pour retrouver deux jeux Nintendo en lice pour devenir le GOTY. A l'époque, c'était Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda Breath of The Wild et finalement c'était Zelda qui avait été sacré jeu de l'année- voir là.

Peut-on s'attendre au même scénario ? The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom peut-il être sacré Jeu de l'Année 2023 ? A moins que Super Mario Bros. Wonder lui vole cet honneur ?

Pour rappel, outre The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et Super Mario Bros. Wonder, les autres jeux en lice pour être le GOTY 2023 sont Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Resident Evil 4 et Marvel’s Spider-Man 2. Cette sélection a été décidée par un Jury international composé de près de 100 médias et influenceurs du monde entier. C'est eux qui détermineront les gagnants pour la plupart des catégories à 90%, les 10% restants correspondants aux votes des joueurs. Vous pouvez d'ailleurs encore voter jusqu'au 6 décembre sur le site des Game Awards.

Honnêtement, même si on adore The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et Super Mario Bros. Wonder (et votre serviteur soutient d'ailleurs Zelda : Tears of The Kingdom) on a du mal à envisager l'un d'eux GOTY 2023. Le soufflet Zelda TOTK est retombé depuis sa sortie et Super Mario Bros. Wonder n'a pas vraiment le profil de la cérémonie. Les quatre autres nommés ont plus de chances selon nous d'être célébrés vendredi prochain et en particulier Baldur's Gate 3. Pour autant, les deux jeux Nintendo restent des master class, chacun à leur façon, et on est pas à l'abri de surprises...

En attendant la cérémonie que nous suivrons (on l'espère) ensemble dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 décembre 2023 , nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez en commentaires en désignant votre GOTY 2023.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ et Super Mario Bros. Wonder sont disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour en savoir plus, le test de Zelda est à retrouver ICI et le test de Mario est à retrouver LA.

