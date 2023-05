Recyclé, surestimé, décevant, indigne, sans âme... Les pires critiques de joueurs de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom

Après près de quatre ans d'attente et six ans de développement , The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est enfin là. C'est l'événement du mois, voire de l'année. Les critiques sont dithyrambiques (voir ici) et sur les sites agrégateurs comme OpenCritic et Metacritic, le jeu obtient une des meilleures notes de l'année. Il faut dire que de nombreux médias n'ont pas hésité à lui attribuer la note ultime de 10/10 réservée aux jeux d'exception. Pourtant, tout n'est pas parfait (mais quel jeu l'est en réalité ?) et certaines voix commencent à s'élever pour contester cette belle unanimité.

Il arrive parfois que la presse se retrouve totalement déconnectée du ressenti des joueurs et même tout simplement, de la réalité. Se pourrait-il que ce soit le cas avec The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ? Les testeurs se seraient-ils laissé emporter par la "hype", aveuglés par les "cadeaux" de Nintendo ? Il est vrai aussi que l'unanimité provoque souvent une résistance et des réactions épidermiques surtout dans les jeux vidéo ou chaque joueur à ses préférences et sa ou ses consoles de prédilection.

Ainsi, il semblerait que sur Metacritic, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ait subi, dès sa sortie , une véritable campagne de "review bombing", c'est à dire un raid de très mauvaises notes, voire de zéro, de manière à faire baisser mécaniquement la moyenne du jeu donnée par les joueurs, comme une réponse à l'avalanche d'excellentes notes de la presse. Si depuis, Metacritic s'est empressé de faire le ménage, il n'en reste pas moins que désormais, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom cumule 349 critiques "négatives" de joueurs. La moyenne des critiques des joueurs reste malgré tout haute (8,2/10) grâce à 2459 critiques positives et 155 critiques "moyennes" mais encore loin de celle de la presse (9,6/10). Il faut dire que généralement lorsqu'il y a une campagne de review-bombing, les fans se mobilisent, de l'autre côté, pour multiplier les très bonnes notes afin de contrebalancer les mauvaises.

Pour autant, 349 critiques "négatives" de joueurs, cela jure avec les tests des professionnels puisque sur 89 tests , 88 sont "positifs", un seul est "partagé" et donc aucun n'est "négatif" (voir détails ici.) En même temps, on imagine mal un site de jeux vidéo noter The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom avec un zéro, ou même un 4/10.

Pour autant, faut-il forcément mettre les 349 critiques "négatives" sur le dos des "haters" ? Ce serait oublier que nous sommes tous différents et que personne ne détient la vérité absolue. Comme on dit souvent ici, tous les goûts et les dégoûts sont dans la nature humaine. Chaque joueur a en outre des attentes et des exigences différentes. Alors que les critiques positives sur The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sont partout, nous avons eu envie de jeter un œil sur les critiques négatives écrites sur le jeu par les joueurs. Si certaines sont lunaires , il y en a d'autres qui ne sont pas dénuées de sens. Après la note, on peut, encore une fois, l'interpréter de différentes façons.

Retrouvez ci-dessous, un florilège des critiques négatives lues sur Metacritic et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir notre guide pour bien débuter l'aventure ICI et notre revue de presse LA.

Critiques négatives de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom publiées sur Metacritic - Morceaux choisis

1/10 Suite surestimée. C'est juste BOTW avec quelques ajouts mineurs. Et pourquoi les armes cassables sont-elles toujours présentes dans ce jeu ?

0/10 Au lieu de créer un bon jeu, Nintendo prend la voie paresseuse en ajoutant des éléments de fusion. Ce n'est qu'une distraction pour que vous ne réalisiez pas que vous jouez de la même façon ...

3/10 Une suite décevante à bien des égards Ce jeu a pris 3 fois plus de temps de développement que Majora's Mask par rapport à Ocarina en son temps, et malgré cela, toute la superficie d'Hyrule est recyclée de manière trop flagrante, alors que dans Majora's toute la région de Termina était nouvelle, sans compter la grande quantité d'animations, d'effets sonores et les aspects négatifs de BotW comme la saturation des graines de Korogus en tant que tâche répétitive.

A mon avis personnel, c'était un supplice à jouer.

0/10 Ce n'est plus un jeu Zelda mais un jeu bac à sable. L'ancien Zelda me manque.

0/10 Le jeu réutilise presque tout, de Breath of The Wild. La carte est pratiquement inchangée, vous progressez toujours en collectant des graines de korogu, en complétant des sanctuaires et en vous rendant dans des tours qui débloquent des fragments de carte / agissent comme des points de cheminement. Ils ont totalement exagéré la présence de donjons, les donjons sont essentiellement des créatures divines. Dans l'ensemble, cela ressemble à un DLC, et pour 70 $, cela ne vaut absolument pas le prix.

0/10 Ce jeu est un énorme tas d'ordures fumantes. Les développeurs cupides demandent 70 $ pour un jeu mobile. Il n'a même pas la qualité d'un jeu AAA pour justifier le prix de 70 $. Juste au moment où je pensais que Nintendo avait fait la chose la plus avide que l'on puisse imaginer, quelque chose d'encore plus avide se produit. Ils demandent un prix de 70$ pour un jeu qui n'est même pas sur une console next-gen. Vous vous foutez de ma gueule ? Ce jeu tourne à peine à 30fps en 720p et descend à 20fps en combat. Quand je paye 70$, je m'attends à un mode performance et fidélité. Les graphismes sont une blague. Tout ce truc de cel shading n'est qu'une excuse pour les développeurs pour être bon marché et paresseux. Les textures sont dégueulasses. La physique est plus qu'horrible. Le combat est ennuyeux et répétitif. L'histoire est terrible. Les animations de course sont à chier. C'est exactement le même jeu que le précédent, même la carte est la même. Il n'y a que de nouvelles missions, des cut-scenes et des choses à attacher. C'est littéralement du DLC à 70 $. Pour ce qui est des voix, Nintendo est extrêmement cheap, 70$ seulement pour avoir une voix "oh ah uh hmm" pendant les dialogues du jeu. C'est lamentable. Le manque de variété des ennemis et les combats de boss risibles.

2/10 Parfois je pense que les critiques ont peur que Nintendo arrête de leur envoyer des jeux s'ils font de mauvaises critiques.

0/10 Ce commentaire contient des spoilers. On ne peut toujours pas caresser le chien. J'ai attendu 6 ans pour caresser le chien. Après m'être plaint auprès de Nintendo à ce sujet, je m'attendais à ce qu'on mette en place un mécanisme de caresses, mais je n'ai eu droit qu'à du "crafting" et des "batailles de PNJ"

2/10 Comment un jeu qui ressemble à Genshin et qui a des graphismes et des mécaniques de jeu horribles a 96 !!! Jeu terrible

0/10 Ce jeu est énorme et massif dans le mauvais sens du terme, si vous avez joué au premier jeu, la carte d'Hyrule est extrêmement répétitive, les îles flottantes sont très petites à l'exception de l'île du tutoriel et les souterrains sont un endroit sombre avec pas grand-chose à faire.

Graphiquement, c'est un jeu très pauvre où l'on perd de nombreuses heures à faire des quêtes sans importance et à obtenir des graines de Korogu

3/10 Un vrai hold-up, qui ressemble à un pack DLC pour Breath of the Wild mais vendu au prix fort, avec des performances inférieures à celles du premier jeu. Ils ont supprimé les anciens pouvoirs de la tablette et les ont remplacés par un tas de gadgets qui sont pour la plupart inutiles, à l'exception de celui qui vous permet de coller des trucs à vos armes, celui-là est amusant. C'est juste " ce que serait Breath of the Wild, mais avec l'évier de cuisine jeté dessus " [traduction littérale]. Si vous avez joué à Breath of the Wild, vous avez déjà joué à une version améliorée et plus ciblée de ce jeu. De plus, si vous avez joué à BotW en Master mode, vous ne pouvez pas importer vos chevaux. Adieu Epona

0/10 La paresse de Nintendo est grande sur ce jeu. Un profil FSR 1.0 agressif et forcé qui fait chuter la résolution de 900P à 780P 20 FPS dans les scènes animées, ce qui donne une image floue et un changement de résolution pour des visuels fous qui sont incroyablement dérangeants. Le jeu souffre de tous les défauts de Breath of the wild, qui ont été critiqués LONGTEMPS après la sortie du jeu pour éviter d'avoir des problèmes avec nintendo, ce jeu souffre du même barrage de fanboyisme dès le premier jour, mais petit à petit, tous ceux qui ont joué suffisamment à ce jeu voient ce que tous ceux qui ont un esprit sain voient

0/10 J'ai adoré Breath of the Wild. Bien que ce soit un excellent jeu, il n'est pas parfait, et Nintendo avait vraiment l'occasion d'améliorer les bases posées par BOTW avec une suite directe... au lieu de cela, ils ont choisi de jouer la carte de la sécurité et de rééditer BOTW sous le nom de TOTK. J'appelle ce jeu "Copier/Coller - Trouver et Remplacer".

0/10 L'une des suites les plus décevantes auxquelles j'ai joué, la performance globale est très médiocre par rapport même à d'autres jeux Switch

Et les personnages comme leurs dialogues sont très décevants.

0/10 30 fps est atroce et descend parfois en dessous... Les jeux de Nintendo sont freinés par leur matériel.

4/10 Graphismes comme dans un jeu vieux de quelques années, pas de sous-titres polonais. Nintendo se moque des joueurs.

0/10 Suite surestimée. C'est juste BOTW avec quelques ajouts mineurs. Je n'aurais jamais imaginé un jeu Zelda où je fais tourner des objets et les colle ensemble comme dans Minecraft et c'est encore pire de le contrôler avec une manette.

0/10 Je suis effrayé par le fait que les principaux sites de critiques de jeux accordent une note de 10/10 à ce jeu. Il n'a pas fait assez pour se différencier de BOTW et d'une certaine manière il invalide son prédécesseur. Il est sans âme, il a une essence empruntée, ce n'est pas de l'art. Ce n'est pas un chef d'œuvre, il ne tourne pas à un frame rate stable, il ne mérite pas cette note. Un 10/10 devrait être donné à un jeu révolutionnaire, un classique.

0/10 Ce jeu n'est pas bon, c'est un jeu copier coller, c'est un jeu surestimé, et il ne méritera jamais le titre de jeu de l'année, la carte est vide et cherche à faire comme genshin impact

Ce n'est plus un jeu Zelda mais un jeu bac à sable.

0/10 Un jeu qui déborde de répétitivité et de manque d'idées nouvelles. Je n'ai pas de points positifs si ce n'est de souligner que ce n'est pas le grand jeu révolutionnaire qu'on dit qu'il est.

C'est comme un Breath of the Wild 1.2 avec une mécanique de construction, qui à mon humble avis n'apporte rien de valable.

70 dollars me semble un prix très élevé pour un DLC glorifié.

1/10 Nintendo a réédité Breath of the Wild et n'y a ajouté que quelques gadgets ennuyeux et quelques nouvelles scènes. Même Ubisoft n'est pas aussi éhonté.

0/10 Pourquoi nintendo fait ça ? CHAQUE zelda a été différent les uns des autres .. et même quand ce n'était pas le cas comme l'ocarina et Majora, c'était quand même si différent que ce n'était pas grave. Ce jeu est EXACTEMENT le même que BOTW ... la MEME carte , le MEME combat ... toujours pas de donjons mais 4 créatures divines de plus (mais appelées différemment). La mécanique de construction est super maladroite et frustrante aussi. Le prix de 70 !!!! $, ce qui est le prix des jeux AAA 4k, et ce jeu tourne à peine à 30fps en 720p, c'est complétement cupide et ridicule. C'est un DLC pour BOTW.

3/10 Nos standards ont-ils vraiment baissé à ce point ? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les produits de l'industrie du jeu vidéo ont tant baissé en qualité au cours de la dernière décennie, ne cherchez pas plus loin que la nuée de 10/10 que ce jeu reçoit. Beaucoup de gens aiment blâmer ces sociétés pour des jeux terribles, mais la vérité est que c'est tout autant la faute du client, si ce n'est plus, que celle de ces sociétés. Il est impressionnant de constater l'ampleur de la bonne volonté des fans des années 1980 et 1990 que Nintendo a réussi à conserver pendant plus d'une décennie, sans que cela ne s'arrête de sitôt. C'est d'une tristesse insupportable, car leurs produits pourraient vraiment être extraordinaires s'ils étaient critiqués plus équitablement et si cette critique était mise à profit dans les titres à venir. Pour l'instant, cette "suite" ne corrige en rien les défauts du jeu original. Il s'agit plutôt d'un "pack d'extension", une pratique courante pour les jeux PC à la fin des années 90. Pensez à Warcraft 3 Frozen Throne ou Starcraft Brood War. Ce concept pour un jeu Zelda n'est en fait pas mauvais du tout : le problème est que ce jeu est commercialisé comme une suite à part entière et qu'il a eu un temps de développement extraordinairement long pour ce qu'il est. Moins de 10 nouveaux ennemis, avec un grand nombre de monstres des jeux précédents complètement absents et supprimés. Bien que les nouveaux "donjons" aient leur propre esthétique cette fois-ci, ils sont structurés exactement de la même manière que les Créatures Divines du jeu précédemment critiqués et dans certains cas, ils sont en fait plus petits et plus courts. Alors que le premier BOTW n'avait pratiquement pas d'intrigue, ce jeu en a une terrible, pleine de contradictions illogiques et de comportements stupides de la part des personnages. Je suis vraiment surpris que les gens semblent penser que ce jeu a une sorte d'histoire extraordinaire. Je suppose que nos standards ont vraiment dérapé ces derniers temps ? S'il vous plaît, soyez raisonnables et mettez de côté votre fanatisme avant de vous précipiter pour donner une note parfaite à ce jeu. Je sais que vous aimez Zelda, mais cette série mérite mieux que ça. Je doute que cette critique aléatoire soit vue par qui que ce soit ou prise au sérieux, malheureusement

4/10 Ils ont pris 6 ans pour développer un jeu qui est à peu près BotW avec des changements. Même gameplay, même mécanique de base, même moteur, mêmes graphismes... presque la même carte aussi. Je parie qu'ils ont juste pris le fichier original et fait des changements par dessus. Je suis désolé mais pour un jeu à 70$ d'une compagnie AAA à partir d'une telle IP, c'est tout simplement inacceptable. Sortir un jeu en 2023 qui tombe à 20 images par seconde et ne peut à peine tenir 30 images par seconde est tout simplement inacceptable, peu importe s'il s'agit d'un problème matériel et non du jeu réel. L'expérience est ruinée par le matériel

2/10 Pour moi, c'est raté. C'est juste un reskin paresseux de Breath of the Wild, moins les bons côtés. BotW commençait avec 4 sanctuaires (le dernier dans la neige) pour obtenir 4 orbes d'esprit, menés par le fantôme d'un ancien roi d'Hyrule. TotK commence par 4 sanctuaires (le dernier dans la neige) pour obtenir 4 orbes spirituels déguisés en sphères de lumière, dirigés par le fantôme d'un ancien roi d'Hyrule. Le premier pouvoir que vous apprenez dans BOTW est Polaris qui vous permet de faire flotter des objets dans l'air, le premier pouvoir que vous apprenez dans TotK est l'Emprise qui est en gros la même chose. La tablette Sheikah est la même chose que la tablette Pru'ha. Les tours de contrôle sont la même chose que les tours Sheikah, mais au lieu de devoir les escalader, il suffit d'ouvrir une porte puis de faire une longue animation pour être propulsé dans les airs et retomber dans cette zone de la carte. Le pouvoir Infiltration est ennuyeux car il faut regarder une longue animation et appuyer sur "extraire"... C'est fou qu'ils l'aient retardé autant pour qu'il ressemble et se joue à peu près exactement comme un vieux jeu wiiU. Sans parler du frame rate qui plafonne à 30fps et qui tombe souvent bien en dessous en étant super haché. Je ne suis pas sûr d'avoir jamais été aussi déçu par un jeu.

2/10 Cette critique contient des spoilers. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis déçu, en tant que fan de la formule plus traditionnelle de Zelda, que ce jeu soit juste plus de la même chose, un dlc littéral de 70$ pour ajouter paresseusement plus de cartes. 6 ans d'attente pour la même merde. Énorme déception si vous n'avez pas aimé botw.

4/10 Si vous n'avez pas aimé Breath of the Wild, vous n'aimerez pas ce jeu. Même carte, 30 fps (maximum) avec le jeu qui se casse la gueule dans les passages qui descendent en dessous de 20 fps, surtout en combat. Des graphismes en 720p, ce qui n'est pas tout mais quand on est habitué à des jeux en 1440p minimum, ça fait vraiment moyen. Toujours pas de véritables donjons dans le jeu, toujours la même histoire fatiguée de combattre un énième Ganon, les voix des personnages sont bancales et ne semblent pas à leur place dans cet univers. Ce jeu, après God of War Ragnarok, montre que ce n'est pas parce qu'un jeu est en monde ouvert qu'il est bon. S'il n'y avait pas Zelda dans le titre, les critiques lui auraient donné un 7/10, et c'est juste parce que c'est Nintendo.

2/10 Si vous n'aimez pas BOTW, vous n'aimerez pas TOTK

Histoire classique

Les personnages sont 99% du temps muets Même carte avec 2 nouvelles zones où vous n'avez rien d'intéressant à faire. Hyrule est juste vide, les mêmes choses à faire pour chaque chose à obtenir La plupart des quêtes sont mauvaises et ça va juste de A à B à C... Les menus sont pénibles, ils ne pouvaient pas faire quelque chose de mieux en 6 ans ?

2/10 Je suis absolument déçu, il semble que Nintendo ait fait le strict minimum pour apaiser les joueurs de Zelda classiques. Il est vrai que le monde est bien mais c'est parce que c'est le monde de BoTW complètement réutilisé et que le monde de BoTW était bien. Le monde est bien sûr beau mais c'est parce que c'est le monde de BoTW complètement réutilisé et que le monde de BoTW était bien au départ. Je comprends qu'il s'agit d'une suite mais la réutilisation des objets est dingue. Il est facile de voir que Nintendo s'est concentré sur la satisfaction des joueurs de minecraft et veut que les gens soient accros à la construction d'objets dans le jeu au lieu de jouer à Zelda. Si vous n'aimez pas construire des objets littéralement toutes les 5 minutes pour aller partout, ce jeu n'est pas pour vous. Si vous détestez être dans les menus plus que de jouer réellement, ce jeu n'est pas pour vous. Si vous êtes un fan de Zelda classique et que vous avez envie de donjons classiques dans lesquels vous pouvez passer des heures à essayer de les comprendre, ce jeu n'est pas pour vous (une bête divine un peu plus grande et unique en son genre, c'est à peu près tout ce qu'on a). Si vous avez détesté le cassage d'armes dans botw, c'est encore pire parce qu'il y a déjà le cassage d'armes qui vous a fait perdre du temps, mais maintenant vous devez perdre encore plus de temps à "fusionner" des trucs aux armes juste pour être efficace au combat. --- le monde est génial, l'exploration est géniale, tout comme botw mais le reste me fait défaut et ressemble vraiment à un DLC. Le jeu BoTW a été un grand départ ponctuel de la franchise Zelda, mais beaucoup d'entre nous sont prêts pour un vrai jeu Zelda, pas un jeu à monde ouvert à l'image de Zelda. Je ne dis pas que le prochain Zelda ne peut pas être un monde ouvert, mais il doit vraiment avoir un gameplay Zelda... des donjons, des objets pour lesquels il faut vraiment travailler, des améliorations d'armes et d'équipements significatives (qui ne se cassent pas), un sens plus élevé de la fantaisie. La formule Zelda est intemporelle et a fait ses preuves encore et encore, je ne suis pas contre le changement mais je suis contre le fait de bouleverser une franchise entière que les gens aiment pour quelque chose de "nouveau" et en abandonnant complètement l'hommage au passé.

0/10 Ce jeu reprend tous les problèmes présents dans Breath of the Wild. Aucun des problèmes n'a été résolu, comme le système de casse des armes. Cela peut être attribué au fait que les méga fans du premier jeu ont qualifié Breath of the Wild de chef-d'œuvre sans faille et que Nintendo n'a donc pas pris la peine de corriger quoi que ce soit. Ce jeu reprend la même carte que le premier et les mêmes animations recyclées. La faible note est due au fait que ce n'est pas ce que devrait être un jeu Zelda. Une fois de plus, nous avons eu droit à une tentative pathétique d'émulation d'un jeu Ubisoft, mais avec Zelda en plus. Si Nintendo avait choisi de faire de ce jeu une nouvelle propriété intellectuelle, nous aurions toujours nos Zelda classiques en 3D. Mais le jeu n'aurait pas eu autant de succès.

4/10 Allez Nintendo, je comprends qu'il arrive un moment où une série de jeux est à court d'idées (gears of war), mais pourquoi avoir vendu ce jeu copié-collé pour 70 dollars ? Pourquoi ne pas fermer la série pour de bon ? Il est évident que vous n'avez plus de bons scénaristes ou réalisateurs. Les voix sont horribles, la musique n'est pas mémorable du tout. Les inconvénients sont déjà mentionnés, donc je ne vais pas en dire du mal. Si vous avez aimé botw, totk sera bon. Sinon, ce ne sera pas le cas.

3/10 Poubelle. Plus de 90% du jeu est recyclé à partir de BotW et ce n'est pas une bonne chose. Les mêmes bêtises ennuyeuses, fastidieuses et répétitives que nous avons eues il y a 6 ans et ils ont l'audace de facturer plus. Économisez votre temps et votre argent.

2/10 Une faible note pour la paresse et le manque de travail ! C'est en fait le reflet parfait de la société Nintendo depuis que leur console a atteint le succès. Pas d'ambition, pas d'investissement, juste des remasters et des remakes, avec des prix plus élevés. Franchement...si ce jeu était sorti il y a 6 ans au lieu de BOTW... j'aurais probablement donné un 8 sur 10. Mais personne ne devrait tolérer un copier/coller aussi massif. Même monde, même structure de progression, même hud, mêmes musiques, mêmes ennemis, mêmes foutus korogus, mêmes armes cassables détestables, mêmes donjons décevants... Si ce jeu ne s'appelait pas Zelda, ce genre de travail aurait probablement fait scandale ! Mais là, ça va être goty...

0/10 Mauvais contrôle, mauvais graphismes, une telle opportunité manquée de vendre un nouveau matériel avec ce jeu.

Je suis très déçu.

0/10 Graphismes obsolètes, performances épouvantables, gameplay superficiel. Système de progression ridicule, immense monde vide maintenant encore plus immense et vide, tous les mêmes problèmes à nouveau maintenant encore plus perceptibles. Réutilisation massive d'anciens contenus. Il n'y a aucune excuse pour ce produit vendu au prix fort. De plus, à peu près sûr que ce jeu obtient un remaster pour la prochaine console Nintendo pour 70 $ de plus.

4/10 C'est un jeu qui vous punit activement pour avoir essayé de vous amuser avec ses commandes manuelles ultra encombrantes, ses menus excessifs et la même durabilité d'arme de BOTW. Même si vous faites quelque chose de cool avec Emprise, cela ne durera que quelques secondes au maximum. Bon pour les clips viraux, mais pas un vrai jeu.

Dans l'ensemble, une suite TRÈS identique qui ne fait rien d'excitant ni ne résout un seul problème du jeu précédent...

4/10 J'adore les jeux Zelda. Mais c'est vraiment ce que nous obtenons après 6 ans, Nintendo ? Je ne vois pas beaucoup d'améliorations par rapport à BotW (qui était un jeu terne et ennuyeux comparé à Skyward Sword ou Twilight Princess ou n'importe quelle autre entrée précédente) et les performances sur Switch sont atroces tandis que les graphismes sont risibles par rapport aux standards de 2023. Nintendo a clairement besoin d'une nouvelle console mais bon, je suppose que les fans de Nintendo sont heureux avec 20 fps, 720p et 30 mètres de distance de rendu. Vous pouvez voir l'herbe pousser devant vous. Je vous en prie, soyez plus exigeants, ce jeu ne justifie pas son prix. Ce n'est pas un 0/10 mais les gens qui lui donnent 10/10 sont des fan boys délirants. Même si vous appréciez le jeu, vous ne pouvez pas ignorer les défauts qu'il a. Le jeu serait tellement plus amusant si l'histoire était meilleure, si la mécanique de bris d'arme était plus équilibrée, si les ennemis étaient plus variés et surtout si on nous donnait des donjons à thème comme dans les anciens jeux ! C'est ce que veulent la plupart des fans de Zelda. Pas un monde vide et ennuyeux et des sanctuaires sans intérêt. Il faudrait vraiment que ce soit un DLC à 40$. Nintendo est en train de perdre la main et les fan boys continuent de lécher les bottes même si ça détruit la franchise.

0/10 Je pensais que c'était un excellent jeu. Mais il m'a vraiment perdu à cause de son histoire horrible. Pas plus de 0 points

0/10 Quand EA et 2k recyclent le même jeu, c'est un problème mais quand Nintendo le fait, ça va...

3/10 Pas aussi bien que prévu. Le point positif est le fait que vous pouvez être créatif selon votre imagination, mais Nintendo doit apprendre que la technologie évolue et qu'un matériel puissant est nécessaire. De plus, il y a quelques messages "cachés" sur la religion qui peuvent être irrespectueux pour certaines personnes. Mais bon, en tant que jeu vidéo, le jeu est maladroit et donne l'impression de laguer et d'être flou.

2/10 Je suis dedans depuis trois heures, je ne peux pas localiser le deuxième sanctuaire ou une tunique, d'ailleurs. Après avoir passé environ une heure à essayer (et à échouer) de construire une planche avec un crochet dessus, j'ai abandonné et j'ai tenté de construire un pont. Le pont est tombé dans une fosse et maintenant je suis sans pont, torse nu et seul. Alors que les larmes coulent sur mon visage, je commence à comprendre d'où ce jeu frustrant tire son nom.

0/10 Tears of the Kingdom est un autre jeu Nintendo massivement surestimé mais, cette fois, c'est encore pire, car il s'agit essentiellement de DLC qui recycle la même carte avec des zones stériles supplémentaires. Le doublage est toujours horrible, embarrassant et minimal car Nintendo ne voulait pas payer plus de 1% des lignes. La voix de Zelda est encore une fois digne d'un grincement de dents.

0/10 Le jeu le plus surestimé de l'histoire. C'est chiant, il n'y a rien à faire dans son monde vide aux graphismes très mal optimisés.

0/10 Mes craintes d'entrer dans ce jeu se sont avérées correctes, pas assez de nouveau contenu et fonctionne horriblement sur la Switch ne valant pas le prix élevé de 70 $. Économisez votre argent et rejouez simplement BOTW à la place.

0/10 Il a le même schéma de contrôle cassé et archaïque de BOTW, et une fréquence d'images médiocre. J'ai expérimenté des murs d'escalade pendant des combats par erreur en raison du mouvement raide avec le verrouillage de la cible, et le bouclier ne bloquait pas correctement lorsque la cible était verrouillée sur un ennemi au-dessus de moi.



Je suis arrivé à un point où je ne veux pas y jouer à cause de ces problèmes.

4/10 C'est le même Zelda, c'est vieux, c'est bas en fps, c'est les mêmes ennemis, le même son, la même carte, c'est mauvais.

0/10 DLC surglorifié

Pas un jeu Zelda

Poubelle surmédiatisée

Si je voulais des systèmes d'artisanat, j'aurais joué à Minecraft.

0/10 J'ai terminé BotW et je suis presque à la fin de TotK donc je crois que j'ai le droit de souligner ma déception face au jeu : -

Le jeu ressemble plus à un MOD de l'original qu'à une véritable suite (plus à BoTW 1.5).

- L'histoire est encore une fois assez superficielle, les personnages sont unidimensionnels et il est difficile de s'en occuper. - C'est à peu près une refonte de l'ancien avec des quêtes secondaires beaucoup plus dénuées de sens …

0/10 6 ans pour copier et coller BOTW. Oh mon Dieu, Nintendo vient de détruire mes illusions.



Les 2 premières heures du jeu sont exactement les mêmes que BOTW. Mais LE MÊME ! Même histoire, mêmes étapes (même la partie neige et la cuisine fastidieuse). Hyrule est, encore une fois, la même carte. Alors ça passe de « je vais prendre plaisir à découvrir la carte d'Hyrule » à « Oh mon dieu, encore la même carte et ces tours fastidieuses …

4/10 Ce jeu me fait mépriser Nintendo. C'est honnêtement le meilleur jeu Zelda jamais créé, mais il fonctionne si terriblement sur le Switch. Il est clair pour moi que Nintendo entrave la créativité de ses propres développeurs en refusant de fabriquer des consoles décentes. Mon conseil est de rester à l'écart et d'espérer que Nintendo fabrique une console sur laquelle ce jeu peut réellement fonctionner. C'est juste une performance carrément insupportable

3/10 Je suis un critique très impartial et je dois dire que Je viens de terminer ce jeu et l'un des plus gros problèmes que j'ai eu est que ce jeu est tellement irréaliste. Si j'étais Link, je tuerais simplement Ganon avec un fusil AK47. De cette façon, il ne reviendrait jamais, kidnapper Zelda et tenter de collecter les triangles brillants (qui sont comme Dieu pour une raison quelconque). Le seul point positif de ce jeu est que Zelda est sexy et que le jeu tourne à 9 images par seconde à certains endroits, ce qui est une bonne chose car cela oblige le joueur à profiter de tous les décors que les développeurs ont créés.

4/10 Ne vous méprenez pas, c'est un bon jeu ! Mais après Zelda BOTW, on a l'impression que c'est exactement la même chose (même processus, principes des quêtes de vente, même monde). Bien sûr il y a eu quelques extensions mais ça n'ajoute pas autant au jeu qu'un nouveau développement complet. L'histoire est merdique à souhait. J'espère que le prochain Zelda sera différent

1/10 Ce jeu n'a de Zelda que le nom. C'est un gimmick et non un jeu. Les performances sont inacceptables, le jeu est un festin de bégaiement dans les moments où vous voulez le moins qu'il bégaie. Les visuels sont médiocres et ne font que souligner à quel point le matériel de la Switch est obsolète. Allez Nintendo, vous devez sortir votre console next gen maintenant. Le gimmick de construire des choses et d'attacher des choses à d'autres choses, c'est impressionnant que Nintendo l'ait réussi, mais cela aurait dû être une caractéristique et pas fondamentalement tout le jeu. Le jeu est amusant pendant 30 minutes, puis devient ennuyeux, et on s'y accroche parce qu'on veut croire qu'il s'améliore, mais ce n'est jamais le cas. Il aurait mieux valu que ce soit un DLC à 20$ pour BoTW et non un jeu à 70$ en 2023. Il faut dire aussi que le démarrage est tellement lent et qu'on vous arrête toutes les 10 secondes, c'est tellement déstabilisant. L'endurance et les dégâts des armes sont aussi les pires, Botw avait ça aussi mais les gens s'en sont plaints la dernière fois et c'est constamment cité comme les seuls points négatifs du jeu et pourtant la suite double la mise et ajoute même l'énergie Soneau (qui est juste de l'endurance pour les appareils)..... Très amusant. Le jeu n'est absolument pas recommandé à moins que la Switch soit votre seul appareil et que vous n'ayez rien d'autre à jouer.

2/10 nous avons besoin du Zelda d'origine, cette formule de prendre soin de mon équipement c'est ennuyeux, ramenez le Zelda d'origine

2/10 Le trope de la demoiselle en détresse, encore et encore. Ce que la nostalgie fait à un mauvais jeu parce que c'est l'un des jeux les plus médiatisés de tous les temps. Félicitations aux fans de zelda pour avoir joué au jeu tout en donnant de l'argent à nintendo anti-consommateur parce qu'ils veulent seulement que vous sauviez zelda ou peach dans mario avec leur récit forcé

4/10 Malgré la majesté de son prédécesseur, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom laisse à désirer. Le jeu souffre d'un univers discordant, où l'intégration de monstres et d'artefacts technologiques crée une atmosphère incongrue qui nuit à l'expérience immersive attendue de la franchise. La narration est terne, avec des personnages secondaires peu développés, manquant de charisme, et un scénario qui ne parvient pas à inspirer. De plus, les boss, qui étaient auparavant un point fort du jeu, semblent de plus en plus génériques et manquent de l'originalité et de l'intrigue qui caractérisaient les précédents volets. Le salut du jeu réside dans la possibilité de personnaliser les constructions et les interactions avec l'environnement, ce qui offre des dynamiques de jeu créatives, mais cela ne suffit pas à compenser les autres faiblesses. Le format du monde ouvert, une tendance dans le jeu, semble ici générique et manque de la touche unique qui le différencierait des innombrables autres jeux à monde ouvert. En résumé, Tears of the Kingdom ressemble à une occasion manquée, un jeu qui a pris les bons risques avec son prédécesseur pour se rabattre sur des choix plus sûrs et moins inspirants, avec pour résultat une expérience qui est loin de l'expérience de jeu révolutionnaire qu'était Breath of the Wild

0/10 Totalement injuste Ma critique a été supprimée 5 fois

On ne peut pas critiquer Nintendo Nintendo était autrefois la console la plus puissante du marché, à l'époque de la N64, quand Ocarina of Time a tout fait exploser et n'a rien donné de comparable.

La Playstation 1 était alors l'alternative la moins chère. Depuis lors, le bénéfice du doute a été accordé à Nintendo au cours des 20 dernières années pour son incapacité à produire des jeux de qualité de la génération actuelle tout en conservant des étiquettes de prix de qualité de la génération actuelle Mais maintenant qu'ils se sont lancés dans la production de films et que les gens peuvent regarder Super Mario en 4k UHD en battant des records au box-office et en faisant un profit massif pour l'entreprise, on se demande pourquoi ils ne prennent pas la peine de donner à leurs consoles et à leurs jeux le même traitement. L'excuse était de dire qu'ils avaient pris des risques avec la GameCube et qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire, et que nous devions rester loyaux

Puis avec la Wii, c'était : ils essaient quelque chose de différent, ils essaient de ramener la console à ses racines. Et c'est la stratégie de Nintendo pour exploiter les fans affamés et leur donner des sorties ternes à partir de PI bien-aimées, en apparaissant comme l'outsider constant qui a besoin d'être défendu, alors qu'en fait ils sont les brutes de l'industrie qui engrangent beaucoup de profits qui ne vont pas à la création de jeux.

(Voir Reggie menaçant les fuites avec des citations du film " Taken ", les critiques étant mis sur liste noire, etc.) Nous voici donc trois décennies plus tard avec un jeu qui est essentiellement un Dlc du précédent, avec pratiquement aucune histoire, une campagne vide et creuse qui ressemble plus à un mod Zelda pour Minecraft qu'à quoi que ce soit d'autre A 900p, 30fps, sur un moteur datant de 10 ans avec des graphismes GameCube qui, si vous le souhaitez, peut être terminé en une heure, vendu pour 70$. Imaginez que Ocarina of Time soit sorti avec des graphismes Atari, un gameplay SNES et qu'au lieu d'avoir besoin de grandir, de voir Hyrule sombrer dans le chaos ou de compléter les 8 temples pour atteindre Ganon à n'importe quel moment, vous puissiez simplement marcher jusqu'au château d'Hyrule et voir les crédits défiler, faire de la construction pour passer le temps entre les deux. Aurait-il été récompensé et considéré comme un chef-d'œuvre ? Non Et si ce jeu à 30fps 900p avec des graphismes GameCube peut être complété en une heure avec seulement 5 vrais temples à faire était sur la Xbox disons moddé pour être un jeu Halo Est-ce que les critiques l'appelleraient le jeu de l'année ? Et peut-être que si le gâchis qu'est Redfall avait été moddé pour ressembler à Mario et vendu sur Nintendo, il aurait été salué comme un chef d'œuvre.

Nintendo s'en est tiré à bon compte pendant bien trop longtemps, en se reposant uniquement sur la loyauté des fans et la volonté des critiques de ne pas les contrarier, et ce depuis bien trop longtemps.



C'est le Dragonball Super des jeux vidéo.



La période de grande écoute est révolue depuis longtemps, et les nouveaux fans la méprisent / ne peuvent pas y jouer



Et ce qu'il nous reste est à peine reconnaissable, absurde, inutile, trop compliqué, en désordre, avec à peine une intrigue qui n'a de l'IP que le nom.



Et le plus drôle ? Quand Nintendo décidera d'en faire un film, ce sera en 4k UHD et ramènera toutes les références originales comme celle de Mario. Pour ensuite rentrer chez vous dans un autre jeu de port mobile Dlc pas cher.

0/10 Le jeu est très ennuyeux, c'est une véritable poubelle. Je ne l'ai pas aimé et je pense que vous ne l'aimerez pas non plus. Il n'y a pas d'autre choix que d'économiser son argent.

