Zelda : Tears of the Kingdom - Récapitulatif des nouveaux pouvoirs de Link

C'est ce 28 mars 2023 que Nintendo a décidé de nous dévoiler de toutes nouvelles informations sur le jeu The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Plus précisément, c'est une vidéo de gameplay d'une dizaine de minutes qui nous a été proposée. Si de base on aurait pu croire à un Breath of the Wild bis, Eiji Aonuma en charge de la présentation a tenu à rassurer les joueurs en mettant en avant certains nouveaux pouvoirs de Link :

Rétrospective - Permet d'inverser le mouvement d'un objet

- Permet d'inverser le mouvement d'un objet Amalgame - Permet de combiner 2 objets pour créer de nouveaux objets. Fonctionne avec armes, matériaux et équipements

- Permet de combiner 2 objets pour créer de nouveaux objets. Fonctionne avec armes, matériaux et équipements Emprise - Permet de coller plusieurs objets entre eux

- Permet de coller plusieurs objets entre eux Infiltration - Permet de passer à travers un plafond

Ces pouvoirs ont été mis en avant durant les 10 minutes de gameplay, et le moins que l'on puisse dire, c'est que rien que l'Emprise et l'Amalgame va permettre aux joueurs les plus créatifs de concocter des choses aussi magiques qu'improbables. Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est attendu pour le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch.

