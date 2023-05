The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom - Micromania sort le grand jeu avec une ouverture nocturne et un concours pour remporter 4 reliques

A chaque sortie de gros titres, on assiste toujours à une lutte entre les boutiques en ligne, les grandes enseignes et les boutiques spécialisées pour inciter les joueurs à venir acheter les jeux chez eux. Pour la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Micromania a décidé d'aguicher les joueurs avec deux propositions relativement intéressantes.

Premièrement, une sélection de boutiques Micromania à découvrir juste-ici seront exceptionnellement ouverts la nuit du 11 au 12 mai à partir de minuit pour que les joueurs puissent venir récupérer leur exemplaire. Une carte exclusive numérotée sera également proposée aux premiers acheteurs qui se presseront dans les boutiques. Et le plus intéressant, un tirage au sort sera également effectué pour tenter de gagner une reproduction de 4 reliques créées par l'artiste Vadu Amka et Kryptide Production. Les gagnants seront sélectionnés parmis ceux ayant acheté le jeu en édition standard ou collector, la console ou encore la manette Nintendo Switch Pro.

