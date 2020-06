Zelda Breath of The Wild 2 : un an d'attente et de questions

2020 est jusqu'à présent une année étrange pour les fans de Nintendo qui sont dans l'expectative. Depuis le début de l'année, Nintendo n'a présenté et sorti que peu de jeux et pour le moment, la fin de l'année reste floue... Alors certes Animal Crossing : New Horizons a fait l’événement et la Definitive Edition de Xenoblade Chronicles est somptueuse... 51 WorldWide games est un bon party-game et on espère que Paper Mario : The Origami King attendu le mois prochain tiendra toutes ses promesses... De plus le catalogue de la Nintendo Switch déborde de partout de jeux divers et variés et la console ressemble de plus en plus à un véritable musée des jeux vidéo. Cependant, logiquement à cette date, on devrait avoir des petites étoiles plein les yeux... Malheureusement l'E3 qui est une date importante pour tous les gamers car il se tient en milieu d'année et donne la tendance des mois à venir a été annulé...

Ainsi aujourd'hui, les possesseurs de Nintendo Switch ne peuvent pas se projeter au delà du mois de juillet . On sait qu'il y aura vraisemblablement No More Heroes III (même si une sortie l'année prochaine n'est pas à exclure) mais pour le reste difficile à dire. Les grosses cartouches Nintendo de la Switch que sont Bayonetta 3, Metroïd Prime 4 ou encore Breath of The Wild 2 gardent encore tout leur mystère...

En parlant de Zelda : Breath of The Wild 2, cela fait un an aujourd'hui que le jeu a été officialisé lors de l'E3 2019 . Un an pour un jeu de cette envergure, ce n'est rien même si on peut supposer que son développement a commencé bien avant- si ce n'est dès la sortie du premier tout du moins juste après/avant la sortie des DLC. Il n'empêche qu'on aimerait bien avoir quelques nouvelles sur cette suite qui forcément fera l’événement. Malheureusement pour le moment, aucune information n'a filtré- à part quelques rumeurs, entre "évidences" et fantasmes...

Sortie pour le lancement de la Nintendo Switch en mars 2017 , The Legend Of Zelda: Breath of The Wild reste et restera probablement un titre majeur de ces dernières années toutes consoles confondues qui d'un côté renverse totalement la table à thé (selon l'expression consacrée par Shigeru Miyamoto) ou bouleversant les codes que l'on croyait pourtant immuables de la série (les donjons, la tunique verte, les armes, les rubis dans les herbes coupées, la quête des quart de cœur, etc...) de l'autre renoue de façon magistrale avec le tout premier opus sur NES en permettant aux joueurs de retrouver des sensations que l'on pensait ne plus jamais retrouver dans un jeu vidéo (voir notre test complet;)

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est en outre un jeu novateur dans sa narration puisqu'il laisse le joueur libre de faire ce qu'il veut : de suivre les axes importants de sa trame, d'en faire une partie dans l'ordre qu'il souhaite ou carrément de les zapper. Une construction révolutionnaire qui fait qu'au bout d'une heure de jeu, on peut décider d'aller battre le boss de fin du jeu et, avec un peu de chance et de dextérité, de voir défiler les crédits du jeu. Une liberté totale et inédite laissée aux joueurs qui, paradoxalement, a pu décevoir certains fans de la première heure qui ont pu regretter le souffle épique des épisodes précédents...

Pour autant, difficile de faire la fine bouche devant un jeu aussi fou qui même après plusieurs dizaines d'heures de jeu peut provoquer l’émerveillement en découvrant une région qui semble perdue ou en bloquant devant les mécanismes tordus d'un sanctuaire caché...

Il n'empêche qu'aujourd'hui, Zelda : Breath of The Wild 2 est incontestablement le jeu le plus attendu de la Nintendo Switch- et c'est probablement un euphémisme ! A priori, on devrait retrouver le même moteur et de très nombreux éléments- peut-être comme c'était le cas avec The Legend of Zelda : Majora's Mask sur N64, sorti seulement deux ans après Zelda Ocarina of Time, et qui était un jeu très proche tout en étant complètement différent... Cependant pour le moment, on ne sait pas si la suite de The Legend Of Zelda: Breath of The Wild sera aussi délirante et originale que Majora's Mask l'avait été à l'époque. On ne sait pas si le jeu permettra de diriger Zelda voire même de jouer à deux. Et tout ce que l'on peut dire c'est que le jeu sera sans doute plus sombre, si on se réfère au seul trailer disponible jusqu'à présent.



Par contre, on peut penser que la sortie de The Legend of Zelda : Breath of The Wild 2 accompagnera un nouveau modèle de Nintendo Switch. Là encore ce n'est, pour être honnête, qu'une supposition mais on a du mal à croire que Nintendo ne profitera pas de l'aura et de la popularité de la licence pour donner une nouvelle impulsion à la marque "Nintendo Switch" sachant qu'ensuite il faudra attendre probablement quatre ou cinq ans avant de retrouver un nouveau Zelda (qui serait parfait pour le lancement d'une "vraie" Switch 2...) (voir notre article spéciale ICI.) De plus, très souvent Nintendo utilise Zelda pour pour faire la promotion de ses nouvelles consoles...

Un an après avoir découvert , Zelda : Breath of The Wild 2 et alors que depuis, nous n'en savons pas plus, on espère que Nintendo va nous donner des nouvelles du jeu et continuer à nous faire rêver sachant que Sony et Microsoft se préparent à sortir leurs nouvelles consoles et à dégainer l'artillerie lourde... Cependant, difficile de savoir quand Nintendo se décidera à lever (un peu) le voile sur le jeu, la société japonaise semblant de plus en plus imprévisible. En effet, Nintendo semble avoir abandonné les Nintendo Direct (en tout cas à un rythme régulier) et comme les grands salons habituels ont été annulés ou reportés, les joueurs n'ont malheureusement rien à noter sur leur carnet de rendez-vous, si ce n'est : a suivre...