La Parenthèse en Chantier : notre test déconfiné d'Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons est sorti alors que nous venions tout juste d'ouvrir une parenthèse dans notre histoire commune en entrant dans une période de confinement générale inédite. Rétrospectivement, le jeu de Nintendo qui demande du temps et de la patience ne pouvait pas rêver moment plus propice à sa sortie alors que le temps suspendait son vol et que beaucoup rêvaient déjà d'évasion et de jours meilleurs...

Aujourd'hui, alors que nous entrons dans une nouvelle ère avec le début du déconfinement, nous vous invitons à fermer cette folle parenthèse avec notre test complet du jeu qui est enfin disponible et que vous pouvez donc lire ICI.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT ICI et visionnez nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

