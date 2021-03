Animal Crossing : New Horizons : les tuyaux permettent de grimper au quatrième étage de votre île (ou pas)

Rectificatif : Attention ! Si comme cette joueuse vous trépigniez d'impatience à l'idée d'aménager le quatrième étage de votre île... Patatra ! neeks alias @teakittyy a fait son mea culpa en révélant que dans son excitation, elle s'était trompée et qu'en fait le tuyau ne peut pas mener au quatrième niveau ! Pas grave même si, entre temps, son scoop a fait le tour de la planète pour arriver jusqu'à vos yeux ébahis ! Donc désolé pour l'erreur même si l'astuce reste pratique pour sauter sur un niveau vierge qui n'a pas de rampe, par exemple.

News originale :

Depuis hier dans Animal Crossing : New Horizons vous pouvez obtenir tout un tas d'objets, de costumes et de postiches tirés de l'univers Super Mario (voir notre news dédiée.) Pour cela il suffit de les commander via l'application Nook Shopping ou le Nook Stop. Si cela permet de se déguiser et de customiser son île aux couleurs de Mario et, ainsi, célébrer son 35eme anniversaire, il y a un item en particulier qui se révèle hyper utile. Il s'agit des tuyaux verts qui peuvent servir de téléporteur pour se déplacer plus facilement d'un point à un autre de notre île. Un item pratique donc mais qui cache aussi un petit secret puisqu'il permet, bien placer de monter facilement sur le "quatrième étage" !

Si vous jouez au jeu, vous savez sûrement qu'avec la Terraformation vous pouvez créer et aménager trois niveaux et même un quatrième même si, en théorie on ne peut rien y construire. Avec le temps, évidemment, les joueurs ont trouvé des astuces plus ou moins simples pour y accéder. Grâce au tuyau vert, c'est désormais un jeu d'enfant puisqu'il suffit de le placer juste devant le mur du dernier étage construit pour qu'en sortant notre personnage saute dessus !

Une astuce que vous pouvez retrouver en vidéo grâce à une certaine @teakittyy qui l'a publié sur son compte Twitter et que vous pouvez voir ci-dessous.

