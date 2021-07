Animal Crossing : New Horizons : la mise à jour 1.11.0 est disponible - Tous les détails

Si vous faîtes partie des premiers possesseurs d'Animal Crossing : New Horizons, la mise à jour 1.11.0 qui est déployée aujourd'hui ne vous surprendra guère puisque grosso-modo, ils 'agit avant tout de mettre en route la saison des feux d'artifice (dont vous pouvez retrouver notre guide complet ICI) A part ça, pas grand chose à attendre si ce n'est, tout de même, de nouveaux articles saisonniers à récupérer via l'appli Nook Shopping. Retrouvez les détails de la mise à jour ci-dessous. On espère découvrir très vite le fameux "nouveau contenu" que Nintendo prépare actuellement.

VOIR AUSSI : Guide de la saison des Feux d'Artifice d'Animal Crossing New Horizons

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Ver. 1.11.0 (Publié le 29 juillet 2021) Le logiciel a été mis à jour si vous voyez « Ver. 1.11.0" dans le coin supérieur droit de l'écran titre. Mises à jour générales Les événements saisonniers ont été mis à jour.

Le contenu suivant a également été ajouté : Articles saisonniers supplémentaires à durée limitée de Nook Shopping.

Problèmes résolus Des ajustements et des corrections ont été apportés pour améliorer l'expérience de jeu.

VOIR AUSSI : Nintendo rassure et annonce des mises à jour avec de "nouvelles activités amusantes" pour Animal Crossing New Horizons

,