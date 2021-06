Nintendo rassure et annonce des mises à jour avec de "nouvelles activités amusantes" pour Animal Crossing : New Horizons

En début de semaine, Nintendo a présenté son programme des mois à venir avec un nouveau Nintendo Direct. dévoilant de nouveaux jeu et des mises à jours à venir pour Super Smash Bros. Ultimate et Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau. Par contre, rien sur Animal Crossing : New Horizons. Une déception pour les possesseurs du jeu (et plus particulièrement pour les premiers acheteurs) qui ont tendance à tourner en rond et qui attendent désespérément des nouveautés, un an après la sortie du jeu. Questionné à ce sujet par le site The Verge, le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a tenu à rassurer les fans : des mises à jour sont bien prévues pour apporter "de nouvelles activités amusantes avec lesquelles s'engager". dans le jeu.

Rappelons qu'Animal Crossing : New Horizons est un jeu phénomène vendu à près de 33 millions d'exemplaires en à peine plus d'un an. Un succès fulgurant que Nintendo compte bien pérenniser. Reste à savoir quelles nouvelles activités vont se retrouver sur l'île. On sait qu'il manque encore pas mal de choses par rapport aux autres versions et notamment à Animal Crossing : New Leaf qui trois ans après sa sortie avait réussi une mise à jour ultime transformant le jeu en version Welcome amiibo. Alors qu'attendez-vous des prochaines mises à jour , L'île Tortiland ? Le café de Robusto ? Une rue / île commerçante ? Pouvoir décorer les intérieurs et les extérieurs d'autres bâtiments ? De nouvelles fonctionnalités ou encore des mini jeux pour s'amuser à plusieurs ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Source : Theverge