Animal Crossing : New Horizons : un bug bloque certains joueurs avec un mur invisible depuis le dernière mise à jour

Si la mise à jour 1.3.0 d'Animal Crossing : New Horizons permettant de plonger dans la mer a été très bien accueilli par la majorité des joueurs, il semblerait que certains fassent tout de même grise mine... En effet, sur les réseaux, divers joueurs, vidéos à l'appui, rapportent que depuis la mise à jour, un mur invisible les empêchent d'avancer à certains endroits précis. . En recoupant les témoignages, ce mur invisible se trouverait toujours au milieu d'un pont Zen construit au troisième niveau (le plus haut du jeu.) Un bug évidemment très gênant même si avec l’échelle et la Terraformation, il est possible de le contourner. Un joueur a, semble-t-il trouvé aussi une solution, en sortant l'appareil photo ce qui, à priori, supprimerait la barrière invisible... Pour autant, on espère que Nintendo résoudra rapidement ce souci. Interpellé sur les réseaux sociaux ou même sur le forum officiel de Nintendo of America, Nintendo n'a pour l'instant pas commenté ce bug mystérieux ( si ce n'est en suggérant de détruire et de reconstruire le pont !)

Source : Nintendolife