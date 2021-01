Animal Crossing : New Horizons le mois de Janvier en vidéo

Nintendo vient de publier sa bulletin-vidéo mensuel pour les habitants d'îles paradisiaques d'Animal Crossing : New Horizons. Au menu de cette mise à jour du mois de janvier plutôt calme, quelques nouveaux crustacés tel le crabe des neiges ou encore le cochon de mer qui sont d'ors et déjà pêchables, ainsi que de nouvelles mimiques apparues avec la mise à jour 1.6.0. En somme, rien de véritablement inédit ce mois-ci en attendant la prochaine mise à jour qui se pourrait être plus conséquentes. Rappelons au passage que le jeu le plus vendu de l'année 2020 (et en passe de devenir le jeu Switch le plus vendu tout court) est disponible depuis le 20 mars de l'année précédente en exclusivité sur Nintendo Switch.

Nouvelle année, nouvelles choses à découvrir ! Voici ce qui vous attend en janvier sur votre île dans #AnimalCrossingNewHorizons. pic.twitter.com/4wqGQKdOIJ — Nintendo France (@NintendoFrance) January 13, 2021