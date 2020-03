Pétition : pour cause de Coronavirus, des milliers de fans demandent d'avancer la sortie d'Animal Crossing : New Horizons

Les fans sont impatients ! Ils ont hâte de jouer à Animal Crossing : New Horizons ! Dans moins de cinq jours, logiquement, ils pourront enfin découvrir la formule Evasion de Tom Nook et débarquer sur l'île déserte du jeu de Nintendo. Mais faut croire que cinq jours c 'est encore trop long ! Surtout avec la pandémie de COVID-19 qui sévit désormais quasiment dans le monde entier, obligeant de nombreux gouvernements à prendre des mesures drastiques de confinement mais aussi de fermetures de commerces "non essentiels"...

Dans ces conditions, des joueurs demandent à Nintendo d'avancer la sortie du jeu via une pétition en ligne qui récolte déjà près de 8000 signatures . Sortir Animal Crossing : New Horizons dès aujourd'hui serait, d'après la pétition , une façon de lutter intelligemment contre la propagation du virus en incitant les joueurs à rester chez eux, scotchés devant leur jeu ! Le problème, en France,c'est que même si le jeu sortait aujourd’hui, encore faudrait-il trouver un endroit où l'acheter... Pour autant, si vous voulez lire et signer la pétition, c'est par ici que ça se passe.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sera disponible au plus tard le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA.

Source : Change