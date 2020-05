Animal Crossing : pourquoi certains habitants veulent déménager ?

Animal Crossing : New Horizons est un jeu qui renferme encore pas mal de secrets et pas simplement parce que l'on sait que forcément, Nintendo devrait annoncer des événements, des personnages et des options (voir un pass d'extension) au fil des mois... Il y a des mécanismes de jeu qui restent encore obscurs... Par exemple : pourquoi certains habitants ont-ils envie de déménager ? De prime abord, on serait tenté de dire que cela a un lien avec les rapports que l'on entretient avec eux..... Et si, c'est en partie vrai, c'est en fait un peu plus compliqué que cela comme l'a découvert le datamineur Ninji (encore lui) en farfouillant dans le code du jeu.

Dans une série de tweets, le désormais célèbre datamineur a détaillé les différentes étapes menant au déménagement d'un habitant. C'est plutôt abstrait mais si vous voulez essayer de comprendre comment le jeu fonctionne, voici le résumé des informations qu'il a déniché :

En résumé, même si beaucoup de paramètres sont pris en compte, il faut bichonner les villageois que l'on veut garder (même s'ils ne partiront pas tout seul) sachant que l'on peut toujours exclure ceux qui nous déplaisent en allant parler à Marie...

so, here’s some stuff about how villagers in #ACNH move out. this info was collected from the code in 1.2.0, but to my knowledge, the behaviour in 1.2.1 has not changed at all



you must have at least 6 villagers living on your island before any will consider moving out