The Game Awards 2020 - Animal Crossing : New Horizons élu Meilleur Jeu Familial de l'année

Il était difficile d'en douter, mais c'est désormais officiel. Nominé aux côtés de Crash Bandicoot 4, Fall Guys, ou encore Mario Kart Live pour ne citer qu'eux, Animal Crossing : New Horizons a su tirer son épingle du jeu et à remporté la premiers place dans la catégorie Meilleur jeu Familial des Game Awards 2020. Si le fait que la licence se soit de plus en plus popularisée au fil des ans a fait pencher la balance, nul doute que le premier confinement a fortement aidé à son installation sur le parc Nintendo Switch et son éternelle présence dans le top des ventes hebdomadaires.

Pour rappel, la dernière mise à jour d'Animal Crossing : New Horizons du 19 novembre vous permettra de vivre les festivités de Noël et de découvrir tout un tas de nouvelles activités que ce soit seul ou entre amis.