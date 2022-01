Animal Crossing : New Horizons : découvrez La Vengeance de Robusto, un nouveau fan-film épatant et visitez l'île du réalisateur

Evil Imp est un fan de Animal Crossing : New Horizons, très talentueux qui s'amuse à réaliser différents petits clips plus ou moins longs, en utilisant les ressources du jeu. Ses réalisations forcent le respect tant elles sont impeccablement pensées et conçues. Nous vous invitons vivement à allez en regarder quelques-unes sur sa page Youtube. Vous y verrez notamment, sa toute dernière création qui permet à Robusto de se venger dans un petit clip qui fait penser tout à la fois au film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock ou encore Les nerfs à Vif de Martin Scorsese. Si vous êtes fans, vous pouvez encore allez plus loin en visitant en rêve l'impressionnante île d'Evil Imp nommée Purgatoire sur laquelle il réalise ses films et se trouve donc pas mal de décors utilisés...

Pour cela, il suffit simplement de s'endormir et de donner à Serena, le numéro suivant : DA-1254-1317-4420. De quoi vous donner de l'inspiration pour vos propres réalisations... Notez qu'Evil Imp n'est pas, loin de là, le seul artiste qu' Animal Crossing : New Horizons inspire. Retrouvez quelques liens en bas de page et plus encore dans nos news précédentes .

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Quant aux ultimes transformations d'Animal Crossing : New Horizons, elles sont à découvrir dans notre news spéciale. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Voir aussi d'autres fans qui réalisent des petits films dans l'univers d'Animal Crossing :

I finally updated my dream address! All of the houses (including the villagers) contain sets from my videos. Enjoy your nightmare! ???? pic.twitter.com/BFKgfFzT8P — Evil Imp (@evilimp_) January 10, 2022

Source : Youtube