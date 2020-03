Animal Crossing : New Horizons - La mise à jour 1.1.0 déployée

Non vous ne rêvez pas, même si Animal Crossing : New Horizons n'est pas encore officiellement disponible, Nintendo vient d'annoncer le déploiement de la première mise à jour baptisée 1.1.0. Pour les personnes qui auront opté pour le jeu en version physique, cette dernière sera disponible le 19 mars dès 2h du matin. Et pour ceux qui préfèreront opter pour le dématérialisé, vous pourrez la télécharger en même temps que le pré-chargement.

Côté contenu, cette mise à jour doit inclure un évènement en rapport avec Pâques, et surtout l'ajout du mode multijoueur, qui se révèlera indispensable pour les parties entre amis.