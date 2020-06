Nintendo envisage des actions contre ceux qui se font de l'argent en vendant des objets et des villageois dans Animal Crossing : New Horizons

Souvenez-vous : quelques mois avant la sortie d'Animal Crossing : New Horizons de nombreux joueurs s'étaient emportés suite à une rumeur affirmant que Nintendo allait y inclure des achats-in-game comme dans n'importe quel jeu mobile d'aujourd'hui (ceux de Nintendo inclus...) Finalement, c'était faux. Cependant, Nintendo va peut-être y réfléchir sérieusement (pour le prochain opus) lorsque l'on voit le véritable trafic qui s'est organisé sur Internet avec la vente d'objets mais aussi de villageois dont certains sont très demandés comme Marvin, Monica (la fameuse Audie) ou encore Raymond (voir la liste des villageois préférés et détestés par les joueurs ICI) et atteignent des prix incroyables ! Alors, il y a bien des initiatives pour casser ce marché parallèle notamment avec le site d'échange Nookazon mais l'engouement autour du jeu et surtout de certains personnages est tel qu'il semble difficile voire impossible à endiguer.

Il faut dire qu'il y a désormais près de 400 villageois possibles dans Animal Crossing : New Horizons sachant qu'il n'est possible d'en accueillir que dix sur son île et que le système de sélection est assez arbitraire à moins de posséder une grande collection de cartes amiibo- et encore, les nouveaux villageois n'ont pas de cartes !

Sans doute que Nintendo serait bien inspiré de mettre en place un système plus souple en créant par exemple une île spéciale ou les joueurs pourrait faire plus facilement des rencontres. En attendant, les joueurs n'ont pas beaucoup le choix et ceux qui ont un peu d'argent, préfèrent payer cinquante ou soixante euros (voire plus) pour obtenir le personnage de leur rêves plutôt que de compter sur la chance ou le hasard.

Evidemment, Nintendo ne peut ignorer ce phénomène même si jusqu'à présent la société ne s'est jamais exprimée sur le sujet... Le site japonais J-Cast News a donc décidé d'interpeller la firme pour savoir ce qu'elle en pensait et si elle comptait agir. Nintendo a répondu que la vente et l'achat d'objets ou de personnages du jeu avec de l'argent réel allaient à l'encontre des conditions d'utilisation du titre. Et par conséquent la société envisageait de prendre des mesures contre les revendeurs et que pour cela elle allait étudier chaque cas individuellement avec attention. Alors que peut faire concrètement Nintendo. peut-il réellement agir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.