Animal Crossing : New Horizons - Des DLC payants en approche ?

Animal Crossing : New Horizons passera-t'il lui-aussi par la case DLC payant ? Alors que le nouvel opus de "simulation de vie" de Nintendo s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch le 20 mars prochain , les plus curieux ont pu remarquer sur le site teaser américain du jeu la mention "In-Game Purchases" que l'on traduira par "Achats en jeu".

Si la mécanique des DLC est monnaie courante en 2020 et sachant que Nintendo a mis le pied à l'étrier depuis un petit moment déjà afin de booster la durabilité de ses titres (voir récemment avec Pokémon Epée et Pokémon Bouclier), il est toujours un peu frustrant de voir les DLC payants mentionnés avant même la sortie des jeux. Ne reste plus qu'à voir si cette mention est juste là par sécurité, ou si des achats supplémentaires seront bel et bien intégrés. Et si c'est le cas, quelle sera la nature de ces DLC ?

Source : Nintendo