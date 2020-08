Animal Crossing : New Horizons : attention aux cadeaux empoisonnés qui bloquent votre inventaire

Animal Crossing : New Horizons, c'est un peu un monde à part ou il fait bon vivre et où les soucis sont rares... Pour autant, il faut faire attention car, le jeu étant relié au net, les joueurs ne sont quand même pas à l'abri de mauvaises surprises et des turpitudes du monde moderne. En effet, le jeu permet d'inviter des amis et même des inconnus à visiter son île. L'occasion de papoter ou de faire des échanges ou même de donner et de recevoir des cadeaux- ce qui fait toujours plaisir. Mais attention ! Si vous recevez un cadeau, assurez-vous de savoir d'ou il provient car il semblerait que depuis quelques temps, des pirates s'amusent à distribuer des cadeaux piégés ! Des présents qui une fois ouverts bloquent à jamais votre inventaire. Une fois ouvert, le cadeau diffuse son poison et vous ne pouvez ni vous en débarrasser ni accéder à vos propres objets pour les vendre ou même pour les jeter ! En gros, c'est l'angoisse, la plus totale. Plusieurs joueurs ont rapporté leurs mésaventures sur le net en mettant en garde les joueurs. En attendant que des solutions soient trouvées, évitez d'ouvrir les paquets à la provenance inconnue. Si jamais la curiosité vous titille et que vous voulez absolument ouvrir votre présent, il faut quitter le jeu très vite en cas de soucis, en faisant attention à la sauvegarde automatique...Retrouvez quelques tweets des malheureux joueurs ci-dessous

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

‼️ PLEASE BE CAUTIOUS OF WRAPPED GIFTS FROM PLAYERS YOU DON'T TRUST. it will permanently lock your inventory slots, and you won't be able to remove them in any way.



we don't want any of this to happen to you, so please be careful and cautious! pic.twitter.com/dCkB6IqSPe — mochi x bootybutt – ONLINE (@bootybuttland) August 23, 2020

we decided to take it upon ourselves to try to answer any questions you all have!



• you can't throw them away

• you can't rewrap them

• you can't sell them pic.twitter.com/6QNVciZwYd — mochi x bootybutt – ONLINE (@bootybuttland) August 23, 2020