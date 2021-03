Animal Crossing : New Horizons : créez dès maintenant des cabanes à chat grâce à la nouvelle fonctionnalité le motif perso pour pro +

La communauté d'Animal Crossing a du talent ! Vous avez toujours rêvé d'avoir un chat dans votre maisonnette dans Animal Crossing : New Horizons ? Sachez qu'il est maintenant possible d'adopter un petit compagnon félin chez vous (enfin presque).

Comme vous le savez récemment le jeu a reçu une nouvelle mise à jour gratuite le 18 mars dernier ajoutant à Animal Crossing : New Horizons son lot de nouveautés dont l'une des fonctionnalités qu'attendaient énormément de joueurs : les "Motifs persos pour pro +". Une fonctionnalité qui a été évidemment accueilli à bras ouverts par la communauté du jeu et qui permet de créer des motifs encore plus détaillés ! Si vous voulez en savoir plus sur cette fameuse mise à jour ou où trouver cette nouvelle fonctionnalité, nous vous recommandons d'aller voir notre news dédiée ICI.

De ce fait, une internaute japonaise sous le pseudo de まや ("Maya") en a profité pour créer ses propres motifs pour pro +, mais pas n'importe lesquels. En effet, cette ingénieuse et talentueuse joueuse a créer des cabanes à chat grâce à des... parapluies (non ceci n'est pas une blague). Grâce au motif perso pour pro + et à la perspective que peuvent apporter les parapluies placés à l'intérieur/extérieur sur votre île, vous obtiendrez une cabane à chat. Les gamelles vont pouvoir enfin servir à quelque chose. Découvrez un exemple de comment cette joueuse s'y est pris ci-dessous.

Comme toujours, nous nous étonnerons toujours de la créativité de cette bienveillante communauté qu'est Animal Crossing : New Horizons. Pour rappel, n'oubliez pas notre petit concours du plus beau cliché d'Animal Crossing : New Horizons pour fêter les 1 an déjà du jeu ICI. Une petite surprise attendra le/la grand(e) gagnant(e) de ce concours. Alors à vos appareils photo !