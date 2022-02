Animal Crossing : New Horizons fait mieux que Super Mario Bros. et Pokémon en devenant le titre le plus vendu de tous les temps au Japon

Animal Crossing : New Horizons est officiellement le jeu vidéo le plus vendu au Japon. Ses ventes avoisinent les 10 millions d'exemplaires vendus rien qu'au Japon. Jusqu'à présent le record des ventes était détenu par Super Mario Bros. le hit intemporel de la NES sortie en 1985 qui se pavanait avec 6,81 millions d'exemplaires. Alors attention, Animal Crossing : New Horizons semble encore battu par les ventes des différentes versions du premier Pokémon qui culminent à 10,23 millions d'exemplaires au Japon. Mais en réalité les ventes combinent des versions différentes du jeu sorties à quelques mois (et même quelques années à grande échelle) d'intervalle. En effet, la version Rouge /Verte est sortie en février 1996 au Japon et plus tard, la version Bleue du jeu, apparaissant comme une version améliorée avec notamment de nouveaux sprites a été mise sur le marché japonais (elle servira de modèle aux versions occidentales du jeu.) Donc, en résumé, Animal Crossing : New Horizons est bien désormais le jeu vidéo le plus vendu au Japon.

Notez que Animal Crossing : New Horizons est, dans le monde, la deuxième meilleure vente de jeux sur Nintendo Switch avec 37.62 millions d'exemplaires vendus, derrière Mario Kart 8 Deluxe qui caracole toujours en tête des ventes avec 43.35 millions d'exemplaires vendus- voir liste des meilleures ventes sur Nintendo Switch à ce jour.

