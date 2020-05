Animal Crossing : New Horizons - Un nouveau glitch a été découvert permettant d'escalader les bâtiments et de rentrer dans les murs

Depuis la sortie d'Animal Crossing : New Horizons, de nombreux glitchs et bugs ont été découverts par les joueurs, mais connaissez-vous celui qui vous permet d'atteindre le 4ème niveau de hauteur de la map ? C'est en tout cas ce qu'à récemment découvert la chaîne Youtube StephenPlays. Grâce à ce nouveau glitch vous pourrez accéder au 4ème niveau d'une falaise, rentrer dans les murs d'une maison, escalader le toit de certains bâtiments ou encore nager dans les rivières ou dans les océans. Pour réaliser ce bug il vous faudra un objet sur lequel s'asseoir, une table et un ami qu'il vous faudra inviter sur votre île. Grâce à cette trouvaille vous pourrez alors immortaliser certaines situations comiques.

Pour plus de précision concernant la réalisation de ce glitch nous vous conseillons de regarder la vidéo ci-dessous. Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible depuis le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch.

Source : Youtube