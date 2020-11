Animal Crossing : New Horizons est parti pour durer

Dans une réunion traitant des résultats financiers de Nintendo pour l'exercice fiscal 2020-2021, la question des ventes sur le long terme du gros hit de cette année pour Nintendo, à savoir Animal Crossing : New Horizons, fut posée au grand patron de la firme Shuntaro Furukawa.

En parlant des ventes du jeu nettement en baisse pour le second trimestre de l'année fiscal par rapport au premier, et l'explosion des ventes à la sortie du jeu, Furukawa a tenu à rappeler que le jeu s'est déjà écoulé à plus de 26 millions d'exemplaires dans le monde, le classant deuxième sur la liste des jeux les plus vendus sur switch (voir notre article).

Le jeu se vend certes beaucoup moins bien que lors de sa sortie (merci le confinement) mais Furukawa est confiant pour l'avenir du jeu sur le long terme, il rappelle que le jeu fait néanmoins toujours d'excellentes ventes. Il explique que sa confiance dans l'avenir du jeu vient du fait que le jeu va encore recevoir beaucoup de mises à jour dans les mois à venir, Nintendo souhaitant à la fois multiplier les événements in-game mais aussi faire de cet opus de la saga, un jeu qui saura satisfaire ses acheteurs pendant longtemps.

Animal Crossing : New Horizons se dirige-t-il vers le même modèle de mise à jour que Splatoon 2 ? À savoir que le jeu de tir tentaculesque de Nintendo a connu un suivi exemplaire avec deux années complètes de mises à jour régulières, avec de nouvelles armes, de nouvelles cartes mais aussi des modes de jeux inédits et la tenue de Splatfest régulièrement.

Seul l'avenir nous dira de quoi l'avenir de Animal Crossing New Horizons sera fait mais une chose est sûre, le jeu est parti pour durer !

Ce mois-ci dans #AnimalCrossingNewHorizons, capturez de nouveaux insectes et partez à la cueillette aux champignons ! pic.twitter.com/SKYBvBewtw — Nintendo France (@NintendoFrance) November 9, 2020

Source : Nintendo