Liste des 33 jeux Nintendo ayant vendu plus d'un million d'exemplaires sur Nintendo Switch

Il y a quelques jours, Nintendo a publié ses résultats financiers pour le dernier trimestre (voir ici.) Dans le même temps, la firme a mis à jour ses chiffres de ventes de jeux et sa liste des dix meilleures ventes de jeux Nintendo sur Nintendo Switch (voir là.) L'occasion aussi pour de nombreux fans de faire le point et de réunir tous les chiffres publiés jusque-là. Ainsi, en reprenant, les données publiées ce trimestre et celles du trimestre dernier (notamment repérés sur le forum RestEra) on arrive à la conclusion qu'il y a au moins 33 jeux Nintendo Million-sellers sur Nintendo Switch. Il est possible qu'il en manque un ou deux mais la liste des 33 jeux réunis par nos soins ci-dessous vous donnera déjà un beau panorama des best-sellers de la console sachant qu'évidemment, il y a aussi des jeux tiers qui ont cartonné et cartonnent encore sur Nintendo Switch

Liste des 33 jeux "millions sellers" sur Nintendo Switch au 30 septembre 2020

Source : Resetera