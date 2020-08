Top des dix meilleures ventes de jeux à ce jour sur Nintendo Switch

Suite à la publication de son dernier bilan financier (voir ici), Nintendo vient de mettre à jour sa liste des dix meilleures ventes sur Nintendo Switch. Une liste qui fait la part belle aux jeux avec Mario avec en premier place Mario Kart 8 Deluxe avec 26,74 millions d'exemplaires écoulés. Un chiffre faramineux à comparer avec la version originale, Mario Kart 8, elle aussi en tête des ventes sur Wii U mais avec 8,45 millions d'exemplaires. Deux jeux font leur entrée dans le top. D'abord les derniers Pokémon sortis l'année dernière et qui déjà cumulent 18,22 millions d'exemplaires et puis surtout un petit nouveau qui n'est sorti qu'en mars dernier: Animal Crossing : New Horizons avec près de 22,40 millions (voir détails ici)

Pour le reste, ce ne sont que des valeurs sûres, appelées à se vendre sur la durée. A noter que The Legend of Zelda : Breath of the Wild dépasse désormais les 20 millions d'exemplaires dans le monde : plus de 18 millions sur Nintendo Switch et 2 millions sur Wii U.