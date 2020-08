Bilan Financier : Nintendo pulvérise les records

Alors que le monde traverse actuellement une crise sanitaire sans précédent avec des périodes de confinements ayant bien souvent stoppé toute activité, Nintendo ne semble à priori ne pas (encore) en avoir souffert. La preuve avec la publication des résultats financiers du dernier trimestre (le premier de la nouvelle année fiscale 2020-2021) allant du 1er avril au 30 juin 2020 . Retrouvez ci-dessous tout ce qu'il faut retenir avec, en prime, les liens vers nos news dédiées.

Nintendo Switch :

La console de Nintendo continue son ascension vers les sommets. Malgré (et à cause) de la pandémie, Nintendo a connu (pour l'année fiscale 2020-2021) un premier trimestre record.

Hardware

5,68 millions dont 2,6 millions de Switch Lite écoulés au cours des trois derniers mois

dont de Switch Lite écoulés au cours des trois derniers mois 61,44 millions de Nintendo Switch (dont 8,8 millions de Switch Lite désormais écoulés dans le monde au 30 juin 2020 (voir notre news dédiée)

Software

Du côté des jeux, la console de Nintendo a écoulé plus de 50,4 millions de titres en trois mois portant le nombre total de jeux distribués dans le monde à 406,67 millions de titres ! C'est déjà plus que les ventes de jeux Super Nintendo ( 379,06 millions ), N64 ( 224,97 millions ) et même de la 3DS (384.07) La console doit encore battre les catalogue de la NES ( 500,01 millions ) et de la Wii ( 921,85 millions .)

Parmi les jeux qui ont remporté un joli succès au cours des trois derniers mois, on trouve notamment les trois nouveautés du trimestre :

Animal Crossing : New Horizons qui est un véritable phénomène (voir notre news dédiée.)

qui est un véritable phénomène (voir notre news dédiée.) Xenoblade Chronicles : Definitive Edition réalise le meilleure démarrage de l'histoire de la licence avec 1,32 million d'exemplaires d'écoulés.

réalise le meilleure démarrage de l'histoire de la licence avec d'écoulés. 51 Worldwide Games sorti le 5 juin dans le monde a déjà dépassé le million au 30 juin 2020.

Par ailleurs, Ring Fit Adventure a connu une période de pénurie mondiale notamment durant le confinement... Pour autant le jeu a déjà dépassé le 4 millions d'exemplaires dans le monde ! Voir aussi : liste des meilleures ventes de jeux sur Switch au 20/06/2020.

Jeux mobiles

La période de confinement a été bénéfique au marché avec une hausse de +32,7% par rapport à l'année dernière et un chiffre d'affaires de 105 millions d'euros 13,2 milliards de yens. A priori, aidé par le succès de Animal Crossing : New Horizons, Animal Crossing : Pocket Camp a vu son utilisation repartir à la hausse.

Résultats financiers

Du côté des résultats financiers : c'est le jackpot avec des chiffres impressionnants. Jugez plutôt : au cours des trois derniers mois (du 1er avril au 30 juin 2020 ), Nintendo a fait un chiffre d'affaire de 2,85 milliards d'euros soit plus du double du chiffre d'affaire du même trimestre l'année précédente qui était de 1,37 milliard d'euros !

Le bénéfice opérationnel pour le même trimestre s'envole à 1,15 milliard d'euros ! Vous avez bien lu : 1,15 milliard d'euros ! Alors que pour le même trimestre de l'année précédente, le bénéfice opérationnel était de 218,9 millions d'euros !

Quant au bénéfice net qui lors du même trimestre 2019-2020 était de 132,6 millions d'euros il bénéfice d'une augmentation annuelle de 576% et plafonne à 849,9 millions d'euros .

Source : Nintendo