Les licences Pikmin, Kirby, Metroid et Xenoblade ont vu leur volume de ventes exploser de façon spectaculaire sur Nintendo Switch

La Nintendo Switch est un succès incontestable, on le sait. La console s'est vendu à 146,04 millions d'exemplaires dans le monde et, malgré, fatalement, une tendance à la baisse, els ventes de jeux continuent de performer. La Nintendo Switch aura d'ailleurs permis à de nombreuses licences Nintendo de dépasser le cadre des initiés et de rencontrer enfin le (très) grand public.

Dans le PDF du dernier briefing de Nintendo, qui permet notamment de jeter un oeil sur les ventes des différentes grosses licences de la marque (comme Mario, Mario Kart, Zelda- voir ici....) on découvre d'ailleurs a quel point certaines licences ont vu leur volume de ventes exploser par rapport à la génération Wii U / 3DS.

Ainsi, Pikmin est passé de 1,78 million (sur 3DS/Wii U) à 7,86 millions (sur Switch)

Kirby est passé de 5,62 millions (sur 3DS/Wii U) à 15,08 millions (sur Switch)

Metroid est passé de 980 000 (sur 3DS/Wii U) à 4,99 millions (sur Switch)

Xenoblade Chronicles est passé de 1,741 million (sur 3DS/Wii U) à 7,17 millions (sur Switch)

Une expansion spectaculaire que Nintendo attribue aux fans et aux joueurs mais aussi à sa politique d'extension sur d'autres supports et surtout au respect des licences qui reste une priorité pour la société.

Retrouvez ci-dessous, les différents graphiques publiés par Nintendo.

Ce graphique compare les volumes de vente totaux des titres de série sur Wii U et Nintendo 3DS par rapport aux titres de série sur Nintendo Switch pour chaque IP.

De nombreux titres de série, tels que Pikmin, Kirby, Metroid et Xenoblade Chronicles, ont vu leurs ventes augmenter de façon spectaculaire sur Nintendo Switch

Nous pensons que la croissance de la propriété intellectuelle de Nintendo est due avant tout aux nombreuses personnes du monde entier qui jouent et apprécient nos jeux.

Nintendo a soigneusement conçu chaque titre pour qu'il corresponde aux caractéristiques de la propriété intellectuelle.

Cette approche du développement de logiciels est restée constante depuis que nous avons commencé à développer des titres pour la Nintendo Entertainment System.

Parallèlement, ces dernières années, nous avons étendu la propriété intellectuelle de Nintendo à un large éventail de domaines tels que le contenu visuel, les parcs à thème, les applications mobiles et les produits dérivés. Ces initiatives visent à créer des points de contact continus non seulement avec les joueurs de jeux Nintendo actuels, mais aussi avec ceux qui font une pause dans les jeux, et même à attirer l'attention de ceux qui n'ont pas montré beaucoup d'intérêt pour les jeux auparavant

