Bilan Financier année 2020 / 2021 - Nintendo au sommet - La Switch à 84,59 millions d'exemplaires

Nintendo vient de publier ses derniers résultats financiers pour le dernier trimestre se terminant le 31 mars 2021 et clôturant l'année fiscale 2020 / 2021 Retrouvez ci-dessous, tout ce qu'il faut retenir sachant que certaines infos auront droit à des news dédiées.

Hardware

L'année 2020 a été une année en or pour la Nintendo Switch puisque Nintendo fait partie des entreprises qui ont su (ou qui ont pu) capitaliser sur la crise mondiale. Alors que de nombreux commerces ont du fermer et que des millions de personnes ont été confinées chez elles, contraintes de devoir trouver des occupations, la Nintendo Switch est apparue comme une console polyvalente, s'adaptant à de nombreuses situations mais aussi à de nombreux profils.

Nintendo Switch standard

Détails des ventes de Nintendo Switch pour l'année 2020 /2021

Premier trimestre : 3,05 millions

Deuxième trimestre : 5,31 millions

Troisième trimestre : 8,41 millions

Quatrième trimestre : 3,55 millions

Soit un total de : 20,32 millions

Nintendo Switch Lite

Si la Nintendo Switch standard reste le modèle de base ne serait-ce que par son concept, la Nintendo Switch Lite continue son petit chemin

Détails des ventes de Nintendo Switch Lite pour l'année 2020 /2021

Premier trimestre - 2,62 millions

Deuxième trimestre - 1,55 million

Troisième trimestre - 3,16 millions

Quatrième trimestre - 1,18 million

Soit un total de - 8,51 millions

Ainsi, pour l'année 2020 /2021 , le total des ventes de Nintendo Switch (incluant les deux modèles) s'élève à 28,83 millions d'exemplaires pour l'année 2020 /2021 soit une augmentation de 37,1% par rapport à l'année fiscale précédente.

Le total global des ventes de Nintendo Switch s'élève donc désormais au 31 mars 2021 à 84,59 millions

Pour la nouvelle année fiscale qui vient de commencer (et se terminera le 31 mars 2022) , Nintendo prévoit d'écouler 25,5 millions de Nintendo Switch.

Jeux Nintendo Switch

Pour l'année 2020 / 2021, Nintendo a écoulé près de 230,88 millions d'exemplaires de jeux Nintendo Switch soit une hausse de de 36,8% par rapport à l'année fiscale précédente. Durant l'exercice près de 36 titres se sont vendus à plus d'un millions d'exemplaire dont 14 publiés par des éditeurs-tiers

Parmi les succès sortis cette année

Super Mario 3D All-Stars s'est écoulé 9,01 millions d'unités

s'est écoulé Super Mario 3D World + Bowser's Fury 5,59 millions d'unités

On retrouve aussi des long-sellers comme :

Animal Crossing: New Horizons (sorti à la fin de l'année fiscale précédente) s'est écoulé à 20,85 millions portant son total à 32,63 millions d'exemplaires .

(sorti à la fin de l'année fiscale précédente) s'est écoulé à 20,85 millions portant son total à . Mario Kart 8 Deluxe a conquis 10,62 millions d'aficionados supplémentaires, ce qui lui permet de totaliser 35,39 millions d'exemplaires .

a conquis d'aficionados supplémentaires, ce qui lui permet de totaliser . Ring Fit Adventure a connu un gros coup de boost avec près de 7,38 millions d'exemplaires pour un total de 10,11 millions d'unités



Au 31 mars 2021 , le total des ventes de jeux Nintendo Switch s'élève désormais à 587,12 millions . Pour l'année 2021 / 2022, Nintendo prévoit de vendre près de 190 millions de jeux Nintendo Switch. Retrouvez ICI, la liste des jeux prévus sur Nintendo Switch cette année.

Ventes numériques :

Crise sanitaire mondiale oblige, les ventes numériques ont connu une hausse cette année aussi bien en ce qui concerne les téléchargements de jeux complet vendus aussi en boîte que pour les DLC. A ce titre, le pass d'extension de Pokémon Epée et Bouclier et le Fighters Pass Vol. 2. de Super Smash Bros.Ultimate on rencontré un gros succès. Par ailleurs, les ventes de jeux uniquement téléchargeables et les ventes liées au Nintendo Switch Online ont été stables. Ainsi, les ventes numériques ont généré près de 344,1 milliards de yens (soit une augmentation de 68,5% par rapport à l'année d'avant).

Jeux mobiles

Du côté des jeux mobiles, si la hausse n'est pas aussi spectaculaire qu'avec les jeux consoles, les jeux mobiles continuent d'engranger la monnaie. Et Nintendo compte bien continuer à porter ses licences sur mobiles- la prochaine étant Pikmin en collaboration avec Niantic.

Revenus générés par les jeux mobiles Nintendo pour l'année 2020 /2021

Premier trimestre :13,278 millions de yens

Deuxième trimestre :13,449 millions de yens

Troisième trimestre : 15,284 millions de yens

Quatrième trimestre : 15,069 millions de yens



Soit un total pour l'année 2020 / 2021 de 57,080 millions de yens soit une augmentation de 11,3% par rapport à l'année précédente.

Quelques chiffres...

Ventes nettes au T1 - 358.106 millions de yens

Ventes nettes au T2 - 411.418 millions de yens

Ventes nettes au T3 - 634.939 millions de yens

Ventes nettes au T4 - 354.447 millions de yens

Ventes nettes totales - 1.758.910 milliards de yens

Résultat opérationnel au T1 - 144.737 millions de yens

Résultat opérationnel au T2 - 146.687 millions de yens

Résultat opérationnel au T3 - 229.684 millions de yens

Résultat opérationnel au T4 - 119.526 millions de yens

Résultat opérationnel total - 640.634 millions de yens

Bénéfice net au T1 - 106.482 millions de yens

Bénéfice net au T2 - 106.641 millions de yens

Bénéfice net au T3 - 163542 millions de yens

Bénéfice net au T4 - 103711 millions de yens

Bénéfice net total - 480.376 millions de yens

Pour la nouvelle année fiscale (en cours) se clôturant le 31 mars 2022 , Nintendo prévoit 1600,0 milliards de yens de chiffre d'affaires net, 500,0 milliards de yens de bénéfice d'exploitation et 480,0 milliards de yens de bénéfice ordinaire. Nintendo précise que si l'impact de la crise lié au COVID-19 sur les résultats commerciaux de l'exercice clos le 31 mars 2021 a été finalement limité, cela ne signifie pas que cela se passera de la même façon en 2021/ 2022 (notamment à cause des risques de pénuries et de la forte demande des semi-conducteurs...)

Source : Nintendo