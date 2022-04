Place à l'action ! Dès jeudi plus de 1000 jeux en promotion sur Nintendo Switch

Attention aux achats compulsifs... Si vous avez envie de vous offrir un jeu sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous conseillons fortement de patienter jusqu'à jeudi. En effet, Nintendo vient d'annoncer que jeudi 28 avril , une nouvelle offre promotionnelle vous permettra de mettre la main sur plus de 1000 jeux d'action à prix réduits ! Si le terme "jeu d'action" est vague, on peut espérer y retrouver de grands titres du catalogue de la Nintendo Switch (et de plus petits, bien sûr.) En février dernier , déjà, Nintendo avait lancé une opération similaire sur plus de 1000 titres parmi lesquels Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles 2 ou encore Splatoon 2 (souvenez-vous.) On espère que ces titres, et d'autres, auront une nouvelle fois droit à de belles promotions. Evidemment, on vous en reparlera avec une petite sélection des titres à ne pas manquer spécialement établie pour vous.

