Rumeur - Zelda : Breath of the Wild pourrait ressortir sur Nintendo Switch 2

Selon Midori, un leaker reconnu qui a, par le passé, déjà dévoile des informations sensibles (notamment autour de la licence Persona), Nintendo travaillerait sur un projet secret portant le nom de code "U-King-O". "U-King" était le nom de code de The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Wii U durant son développement. Un projet "U-King-S" avait aussi vu le jour avec la version Nintendo Switch du même jeu.

Inutile de vous dire que, si cette information est bonne, nous pourrions bien avoir droit à une nouvelle version du jeu de l'année 2017 cette fois-ci sur Nintendo Switch 2 (ou quel que soit son nom). Le suffixe "-O" signifierait un portage sur Nintendo Switch 2, "-S" signifiait portage sur Nintendo Switch et "-C" sur Nintendo 3DS. Une rumeur qui fait écho avec les bruits de couloirs comme quoi une version 4K de The Legend of Zelda : Breath of the Wild avait été montrée en secret aux développeurs tournant sur une Nintendo Switch 2 pour montrer les capacités de la console lors de la Gamescom 2023 en août dernier .