Zelda Breath of The Wild : découvrez des tests de Nintendo montrant Link sautant en parachute et se baladant au Japon

Plus de trois ans après sa sortie, The Legend of Zelda : Breath of The Wild continue de dévoiler ses secrets. On savait déjà que les développeurs du jeu avait fait des tests en utilisant la carte de Kyoto et en reprenant certains lieux emblématiques de la ville... Grâce à une session CEDEC datant de 2017 et dont le contenu n'avait jusqu'à présent jamais filtré, on découvre que les développeurs ont aussi effectué des tests avec une démo se déroulant sur une carte beaucoup plus large du Japon. Si aucune vidéo de cette démo n'est disponible pour le moment, grâce à un level designer du nom de Vicente Quesada on en découvre quelques images via des captures d'écran publiées sur son compte Twitter. On y reconnaît notamment le mythique château de Himej mais aussi on découvre qu'à ce moment-là, les développeurs faisaient sauter Link en parachute dans le ciel comme dans Skyward Sword- ce qui sera finalement abandonné.

Retrouvez ces quelques images ci-dessous. Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Plus d'infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

Source : Destructoid