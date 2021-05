Les ventes mondiales de la Nintendo Switch surpassent désormais celles de la Game Boy Advance

Suite à la publication du bilan financier de Nintendo pour l'année fiscale 2020-2021 (voir tous les détails ICI), la société japonaise a annoncé que la Nintendo Switch s'était désormais écoulée à 84,59 millions d'exemplaires . Un chiffre impressionnant surtout quatre ans seulement après sa sortie qui permet à la console de franchir un nouveau pallier et de dépasser officiellement les ventes de la Game Boy Advance et ses 81, 51 millions exemplaires.

Petit à petit la Nintendo Switch grimpe les échelons et on peut se demander jusqu'ou elle ira. Réussira-t-elle à dépasser la Wii et ses 101,63 exemplaires ? Pourra-t-elle se hisser jusqu'au 118,69 exemplaires du Game Boy ? Ou, mieux pourra-t-elle un jour détrônera NDS et ses 154,02 exemplaires ? Il y a encore de la marge mais... Qui sait ?

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Voir aussi :