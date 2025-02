Nintendo redépose son fameux Seal of Quality

Les plus anciens d'entre nous se souviennent sûrement du "Seal of Quality", un logo que l'on retrouvait avant tout sur les boîtes de jeux NES.

Il s'agissait, en réalité, plus d'indiquer les jeux et les produits sous licence Nintendo officielle que d'un réel label de qualité même si, par association, il va contribuer à la réputation de la marque Nintendo devenant, quasiment, synonyme de qualité.

Inutilisé depuis longtemps, le Seal of Quality de Nintendo n'a jamais été oublié par la communauté et fait partie de la légende de Nintendo. Pas étonnant d'apprendre que le logo a été redéposé, avec quelques autres (dont The Legend of Zelda), par Nintendo dans la base de données de marques japonaises Chizai Watch.

Evidemment, cela ne présage en aucune façon son retour sur les boîtes de jeux (par exemple sur Nintendo SWITCH 2) mais notez que le logo a été déposé pour une utilisation sur des consoles de jeux, des jeux vidéo, des programmes téléchargeables, etc...

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Switch 2 : Nintendo nous cache peut-être encore des surprises

Lire aussi: