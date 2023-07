Amazon Prime Day 2023 : les bons plans Nintendo Switch à ne pas rater

Aujourd'hui et demain , ce sont les Amazon Prime Day, deux journées de promotion plus ou moins intéressantes sur tout un tas d'articles. Retrouvez notre sélection via des liens partenaires (le programme de marketing d’affiliation d'Amazon qui ajoute des liens monétisés) sachant que vous pouvez accéder à l'intégralité des articles liées à la Switch ICI. A dire vrai, il n'y a pas grand chose (pour les possesseurs de Nintendo Switch) mais en cherchant bien, on peut trouver, malgré tout, quelques "bonnes affaires".

PRIME DAY 2023 - NINTENDO SWITCH

De nombreux jeux Nintendo Switch sont en promotion (ICI), notamment :

Stardew Valley (Nintendo Switch) : 25,99€ - Voir ici

Among Us Crewmate Edition : 25,99€ - Voir ici

GRIS : 23,99€ - Voir ici

Five Nights at Freddy's Core Collection : 24,99€ - Voir ici

De nombreux accessoires Nintendo Switch sont en promotion (ICI) notamment :