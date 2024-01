Zelda Tears of The Kingdom : découvrez le glitch qui permet de tuer n'importe quel ennemi du jeu en un seul coup

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est un jeu assez extraordinaire dont on vous a déjà tout dit (ou presque). Comme, The Legend of Zelda Breath of the Wild, c'est un titre tentaculaire, rempli de secrets mais aussi de "glitchs" que les joueurs ne cessent de découvrir. Le dernier en date (provenant du site Gaming Reinvented) permet d'anéantir la majorité des ennemis mêmes les plus terribles comme les Lynel ou les Gleeok. Le glitch est assez simple à réaliser même s'il demande de la patience et beaucoup de motivation.

Retrouvez ci-dessous la marche à suivre telle que décrite par le site Gaming Reinvented :.

Pour réaliser, ce glitch terrible, il suffit de s'approcher de l'ennemi à anéantir et de lui balancer son arme (de préférence, la plus puissante).

C'est le moment le plus délicat puisqu'il faut alors mettre le jeu en pause avant que l'arme ne touche l'ennemi ...

... L'arme doit réellement être en suspension et vous ne devez pas pouvoir en changer dans votre inventaire

De l'écran de pause, vous devez ensuite passer à celui du Journal d'aventure (touche -)

L'idée est alors de regarder ou plutôt de lancer "quelques" souvenirs

En fonction de la puissance de l'ennemi à abattre et de l'arme lancée, vous allez devoir en lancer beaucoup à la suite (inutile de les regarder)

Pour calculer le nombre de souvenirs à regarder (vous le lancer puis vous sortez, vous le relancer, puis vous ressortez et ainsi de suite...) il faut diviser le nombre de points de vie de l'ennemi par la puissance de l'arme.

Ainsi un ennemi affichant 5000 HP et une épée provoquant 100 de dommages, vous demandera de lancer 50 souvenirs !

! C'est assez fastidieux mais... Une fois de retour en jeu, lorsque votre arme touchera l'ennemi, elle le pulvérisera !

Notez que cette technique ne fonctionne pas avec les ultimes boss du jeu (puisqu'il est impossible de regarder des souvenirs dans ces moments-là) ni avec les gros monstres des Profondeurs qui ont deux phases (ou alors, vous devez refaire les manipulations pour les deux phases...). Par ailleurs, l'arme utilisée disparaîtra en même temps que l'ennemi pulvérisé. Pour plus de détails, retrouvez la vidéo de Gaming Reinvented ci-dessous.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

