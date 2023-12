Zelda: Tears of The Kingdom élu meilleur jeu d'action-aventure aux Game Awards 2023

Eiji Aonuma ne pouvait pas repartir les mains vides des Game Awards 2023 auxquels il assistait cette nuit et ça n'a pas raté; Si The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom n'est pas le GOTY 2023, le jeu a malgré tout reçu le prix du meilleur jeu d'aventure de 2023. Une sorte de prix de consolation qu'Eiji Aonuma a reçu sans effusion particulière, loin de son enthousiasme de 2017 lors du sacre de Breath of the Wild. Retrouvez toutes les annonces et tous les prix des Game Awards 2023 dans notre news spéciale

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

TOUTES LES ANNONCES ET TOUS LES PRIX DES GAME AWARDS 2023

LIRE NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM SUR NINTENDO SWITCH

LIRE AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube