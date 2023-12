Un fan reproduit une impressionnante scène de Godzilla dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est un jeu incroyable dont le seul véritable défaut est d'être une suite un peu trop ressemblante. Grâce aux nouveaux pouvoirs du jeu, il laisse libre court à notre imagination pour créer toutes sortes d'armes, d'objets et de véhicules. Et si le commun des mortels aura tendance à se contenter à (mal) coller trois planches pour faire un pont branlant, certains joueurs sont devenus de véritables artistes transcendant les limites apparentes des pouvoirs Emprise et Duplicata. Repéré par IGN, le joueur @sumoguri2323 a ainsi réussi à recréer un passage typique des films Godzilla avec l'attaque du Kaijū et la riposte des tanks de l'armée. Le résultat est tout simplement impressionnant comme vous pourrez le vérifier par vous-même avec la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

LIRE NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM SUR NINTENDO SWITCH

,

LIRE AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube

Source : Ign