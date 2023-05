Splatoon x The Legend of Zelda - Les trois porte-clés du festival collaboratif sont disponibles sur le My Nintendo Store

Le Festival collaboratif entre Splatoon 3 et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a déjà eu lieu dans Splatoon 3 et c'est la Force qui l'a emporté sur la Sagesse et le Courage. Pour célébrer cette très belle collaboration entre deux licences Nintendo, le My Nintendo Store vous avez déjà proposé des Tee-shirts à acheter, cette fois-ci, ce sont des porte-clés qui sont mis en vente contre 150 points platine chacun (et 2,99 euros de livraison). Trois porte-clés, un pour chaque triangle de la triforce sont disponibles sur le My Nintendo Store, voici les liens pour les retrouver :

Le porte-clés de la Force (rouge)

Le porte-clés de la Sagesse (bleu)

Le porte-clés du Courage (vert)

Inutile de vous préciser que vous pouvez prendre les trois porte-clés en même temps pour ne payer les frais d'envoi de 2,99 euros qu'une seule fois.

Des porte-clés aux motifs du festival Splatoon x The Legend of Zelda sont disponibles dès maintenant en échange de 150 points platine chacun ! Accrochez l'un de ces porte-clés à votre trousseau, ou bien attachez-le à votre sac ou à tout autre accessoire ! À quoi aspirez-vous, force, sagesse ou courage ?

Source : Nintendo