Zelda BOTW 2, Splatoon 3, Mario + The Lapins Crétins 2, Bayonetta 3... Nintendo reconfirme leurs sorties pour 2022

A l'occasion de la publication de ses derniers résultats financiers, Nintendo a notamment révélé les ventes actuelles de Nintendo Switch dans le monde et mis à jour sa liste de best-sellers. La firme japonaise en a aussi profité pour mettre à jour son calendrier de sorties sur Nintendo Switch et reconfirmer les dates et les fenêtres de sortie de ses hits. On constate ainsi, notamment que Nintendo "vise" toujours une sortie de Zelda Breath of the Wild 2 en 2022 .

Evidemment les choses peuvent toujours changer (surtout si la sortie du jeu est liée à celle d'une nouvelle console) mais pour le moment Zelda Breath of the Wild 2reste prévu l'année prochaine comme Splatoon 3, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, Kirby et Le Monde Oublié ou encore Bayonetta 3.

