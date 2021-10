[Rumeurs] Oubliez la Nintendo Switch Pro et soyez prêts pour la Nintendo Switch 2 / 4K qui pourrait sortir fin 2022 - début 2023

Vous en avez soupé de la Nintendo Switch Pro, montagne ayant accouché de la souris OLED, ne désespérez pas : voici aujourd'hui une nouvelle rumeur annonçant désormais la Nintendo Switch 2 ! Depuis la sortie de la Nintendo Switch OLED, tous ceux qui avaient prédit la sortie d'une Nintendo Switch plus puissante compatible 4K font profil bas ou au contraire essaient d'expliquer leur méprise par différents facteurs notamment par la crise des semi-conducteurs.

Ainsi, récemment, le site Bloomberg a réaffirmé que Nintendo travaillait actuellement sur un modèle 4K de la Switch pour une sortie l'année prochaine et que de nombreux studios avaient déjà reçu leurs kits de développement- ce que Nintendo s'est empressé de réfuter. Depuis, des éléments sont venus accréditer que le nouveau dock vendu avec la Nintendo Switch OLED était 4K - ready, laissant supposer qu'il pourrait être compatible avec un autre modèle de Nintendo switch (voir ici.)

Et si tout ceci reste malgré tout du domaine de la spéculation, aujourd'hui, Nate Drake, un "initié" bien connu en a rajouté une couche en déclarant récemment dans une de ces dernières vidéos que Nintendo prévoyait bien de sortir une nouvelle Switch fin 2022, début 2023. A priori, ce ne serait pas une Nintendo Switch Pro mais bien une Nintendo Switch 2, c'est à dire une nouvelle console basée sur la technologie DLSS de NVIDIA. Nate Drake confirme par ailleurs que les gros studios auraient reçu leurs kits dès 2020 et que les studios indés commenceraient à recevoir les leurs avec comme consigne de se tenir prêts pour les fêtes 2022. Par ailleurs, la nouvelle console ne serait pas nativement rétro-compatible à cause de ses spécificités différentes mais Nintendo travaillerait à contourner ce problème.

Pour tout savoir, retrouvez un résumé tel que publié par le site My Nintendo News :

Ne sonne plus comme un Switch Pro mais comme une Switch 2/Switch 4k

4k sera atteint via DLSS

Les grands éditeurs/développeurs ont obtenu les kits de développement fin 2020 et les plus petits les ont reçus cette année

Pour le moment, ce n'est pas compatible avec le Switch 1 car il s'agit d'un matériel différent et manque de TX1, mais il existe des moyens de contourner cela, cela dépend de ce que Nintendo fera

Les développeurs travaillent sur des exclusivités et notamment des ports PS/Xbox

Les développeurs visent à ce que leurs jeux soient « terminés » d'ici la fin de 2022, mais un jeu en cours ne signifie pas nécessairement que c'est à ce moment-là qu'il sort pour diverses raisons.

La nouvelle console pourrait sortir durant la période de vacances 2022 - début 2023 (et à cause des contraintes d'approvisionnement, il se pourrait que la console manque la saison des vacances)

Notre avis sur la rumeur :

Alors évidemment, à ce stade, ce ne sont que des rumeurs mais cela ne parait pas totalement farfelu... Fin 2022 , la N intendo Switch aura près de 6 ans et il parait normal que Nintendo amorce un nouveau cycle avec une nouvelle console... Au pire, Nintendo peut attendre encore quelques mois mais sûrement pas au delà. Par contre, on a du mal à croire à une console qui ne serait pas rétro-compatible. On espère vraiment que tous les jeux actuels pourront être joués sur le nouveau système façon plateforme perpétuelle. Par ailleurs à Nintendo-Master, on a toujours pensé que la suite de Breath of The Wild ne pouvait sortir qu'accompagnée par une nouvelle console. Il est vrai qu'au départ, le jeu s'apparentait à une sorte de The Legend of Zelda : Majora's Mask par rapport à The Legend of Zelda : Ocarina of Time ( c'est à dire un second "plus petit" jeu reprenant les ressources du premier) et une sortie rapprochée uniquement sur Nintendo Switch était tout à fait envisageable. Seulement, avec le temps, le titre a pris de 'l'ambition au point d'apparaitre comme un "grand" épisode à part entière et une sortie uniquement sur Nintendo Switch parait de moins en moins pertinent.

Zelda Breath of The Wild 2 est (pour le moment) prévu en 2022. S'il sort uniquement sur Nintendo Switch fin 2022 sans nouvelle console, on peut se demander quel jeu, Nintendo pourra-t-il mettre en avant l'année suivante pour promouvoir sa Nintendo Switch 2 ? Sortir un Zelda en fin de vie d'une console, ça n'a pas de sens. Nintendo l'a déjà fait avec The Legend of Zelda: Skyward Sword mais cela n'a pas forcément porté chance à la Wii U sortie un an après. De plus, avec Skyward Sword , Nintendo n'avait pas le choix car le gameplay était trop lié aux commandes de la Wii.

A notre avis, le prochain Zelda et la prochaine Switch restent donc liés même si on peut penser que le jeu sortira aussi sur la Switch actuelle comme The Legend of Zelda: Twilight Princess et The Legend Of Zelda: Breath of The Wild, sortis sur deux consoles en même temps. Après Zelda Breath of the Wild 2 peut toujours être reporté et finalement sortir en 2023 mais cela ne rendra que plus évident une sortie concomitantes du jeu et de la nouvelle console.

Alors croyez-vous à cette rumeur ? Espérez-vous une nouvelle Nintendo Switch pour l'année prochaine ? Ou pensez-vous que c'est trop tôt ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

