Bloomberg explique que Nintendo réserverait ses grands jeux pour 2021 et la sortie de la New Nintendo Switch

Les rumeurs autour de la sortie d'un nouveau modèle de Nintendo Switch en 2021 continuent. On vous en a déjà parlé ICI. Cette fois c'est Bloomberg qui s'y colle. Autant dire que c'est du sérieux. Le site explique qu'effectivement Nintendo planifie la sortie pour 2021 d'un nouveau modèle de Nintendo Switch. Cette sortie l'année prochaine explique d'ailleurs pourquoi le catalogue de sorties 2020 est si peu conséquent : Nintendo réserve ses grands jeux pour 2021. Bien que la publication ne donne aucun titre, on pense évidemment au prochain Zelda... Qu'on l'appelle Nintendo Switch Pro, New Nintendo Switch ou, plus romantique, Super Nintendo Switch, il semblerait bien que ce nouveau modèle joue le rôle de version high-tech de la console, là ou la Nintendo Switch Lite joue le rôle du modèle entrée de gamme.

On devrait en apprendre plus prochainement. Alors on ne sait pas si Nintendo évoquera dès cette année ce nouveau modèle mais pour le moment ce que beaucoup attendent c'est que la société japonaise clarifie son catalogue de fin d'année sur Nintendo Switch. Un Nintendo Direct est attendu cette semaine (ou peu après) et un mystérieux briefing le 16 septembre prochain... Logiquement, on devrait au moins en apprendre plus sur l'avenir de Nintendo en 2020 ...

Voir aussi :

Source : Bloomberg