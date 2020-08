Nintendo Switch : quels nouveaux jeux faut-il attendre pour les fêtes de fin d'année ?

Depuis plusieurs jours, les rumeurs s'intensifient au sujet de la Nintendo Switch. La pression monte... Cette fois, c'est sûr ! Nintendo va cracher le morceau ! On peut donc lancer le compte à rebours : 5, 4, 3, 2... Les fans se préparent... Ils vont bientôt décoller et s'envoler haut dans le ciel, direction le monde merveilleux des petites étoiles plein les yeux ! Bien sûr, ils peuvent aussi se retrouver propulser dans le vide intersidéral et retomber en flèche comme de grosses... pierres pour se fracasser sur le sol du dur retour aux réalités- c'est une possibilité à ne pas négliger... Il est vrai que les joueurs attendent que Nintendo les fasse rêver depuis plusieurs mois déjà et que jusqu'à présent, c'est la désillusion la plus totale.

Comme Nintendo a le vent en poupe et que sa Nintendo Switch continue de surfer sur la vague du succès avec des ventes fortes portées par un catalogue de jeux solides à même de plaire à un très large public, la société japonaise ne se sent plus contrainte de rendre des comptes à son public de gamers, somme toute assez restreint... Du point de vue de Nintendo, d'ailleurs : tout va très bien, madame la marquise et il n'y a aucune raison de se remettre en question. La Switch a des long-sellers à répétition qui drainent de nouveaux joueurs à flux constant. Zelda, Mario Kart, Smash Bros, Splatoon sont de grosses licences qui génèrent de gros bénéfices... Jamais les héros de Nintendo n'ont d'ailleurs été aussi populaires et même omniprésents : sur les boîtes de céréales, les t-shirts, les peluches et même sur les tubes de colle. Sans compter que régulièrement de nouveaux titres alimentent le catalogue de la Nintendo Switch et viennent grossir la liste de ses indispensables. Cette année, par exemple, Animal Crossing est devenu un véritable phénomène mondial et on peut penser qu'il va se vendre encore pendant plusieurs années... Il y a eu aussi Xenoblade, Paper Mario ou encore les DLC de Pokémon Epée et Bouclier... Et puis, il ne faudrait pas oublier les nombreux jeux tiers et indépendants qui se bousculent pour sortir sur la console.Chaque semaine, il y a souvent plus de 50 nouveaux jeux qui sortent sur l'eShop !

Alors oui, les fans de la première heure sont déçus et se sentent oubliés voire pire, méprisés mais difficile de dire que Nintendo est totalement à la ramasse au niveau de sa stratégie comme de sa communication. Dans sa situation, la firme peut se permettre de dévoiler son programme au compte-gouttes en annonçant ses nouveaux jeux via les réseaux sociaux deux mois seulement avant leur sortie. Ce n'est pas la peine de faire miroiter des jeux ou de faire monter la hype sur des titres en développement alors que le catalogue de la Switch est déjà tellement rempli de jeux et que Nintendo y est déjà sur-représenté.

Pour autant, il est aussi vrai que les joueurs, pour ne pas dire les consommateurs, sont friands de "nouveautés" quitte a ce qu'elles n'en soient pas tout à fait... Et il reste important de les satisfaire. Pour autant, à part Pikmin 3 Deluxe, on ne peut pas savoir pour le moment quels nouveaux jeux feront l'actualité de la Nintendo Switch pour Thanksgiving, Noël et le nouvel-an. Forcément, Nintendo va proposer des nouveautés pour les fêtes et ne va pas se contenter de mettre en avant Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing- même s'ils auront sans doute droit à leur bundle.

Il est donc urgent que Nintendo dévoile si ce n'est son jeu, tout du moins quelques atouts alors que Microsoft et Sony entament une nouvelle partie avec de nouvelles cartes en main. Nintendo se doit, tout de même d'anticiper l'avenir. C'est pour cela que beaucoup pensent qu'un Nintendo Direct va arriver d'ici peu... Peut-être cette semaine, mercredi ou jeudi... En tout cas notre body est raidi ! Evidemment, beaucoup de fans espèrent que Nintendo ne fera pas le coup du Direct Mini alors que cela fera bientôt un an que la dernier "grand" Nintendo direct a été publié et que rien n'a été présenté en juin , comme c'est le cas chaque année (l'E3 ayant été annulé.) Il faut un Nintendo Direct qui envoie du lourd avec du concret mais aussi qui ouvre quelques perspectives d'avenir...

Alors a quoi peut-on s'attendre ? Retrouvez ci-dessous nos prédictions basées sur ce que l'on sait mais aussi sur nos envies ainsi que sur les nombreuses rumeurs qui courent dans les rédactions et sur les sites web.

Le Noël supposé de la Nintendo Switch

Pikmin 3 est une petite merveille tant dans la forme que dans le fond. Le jeu est très réussi surtout dans sa partie aventure que l'on pourra désormais partager à deux. Les mini jeux sont sympathiques mais restent, à notre avis anecdotiques. Cette version Deluxe apportera en outre de nouvelles séquences de jeux avec un prologue et un épilogue à jouer seul ou à deux ainsi que diverses améliorations de gameplay (ciblage, systèmes d'indices, nouveaux niveaux de difficultés,etc- voir détails ICI) C'est assurément un bon jeu qui n'a pas pu rencontrer le public qu'il mérite. Il aura donc une deuxième chance dès le 31 octobre prochain .

No More Heroes III

C'est un jeu très attendu par les fans de Travis et une exclusivité pour la console de Nintendo (en tout cas, présentée comme telle.) On ne sait pas grand chose de ce titre si ce n'est qu'il devrait, forcément, être délirant comme en témoigne le dernier trailer totalement déjanté du créateur. On espère d'ailleurs que Suda51 aura mis autant de talent et d'imagination à créer le jeu en lui-même qu'il en met pour réaliser les cinématiques délirantes dont il a le secret... Logiquement le jeu est toujours annoncé en 2020. Mais le jeu ne s'est pas réellement montré depuis plusieurs mois... De plus le portage du premier opus a été repéré sur le net... Alors est-ce que l'épisode 3 sera accompagné du premier, et même du deuxième, opus ? A moins qu'un report ne soit annoncé avec, en guise d'apéritif, pour patienter, les épisodes précédents ? On devrait dans tous les cas retrouver Travis Touchdown pour les fêtes.

Bravely Default II

C'est une autre exclusivité Nintendo Switch attendue pour cette année . Signée par Square Enix et l'équipe à l'origine de la série (et d'Octopath Traveler) le jeu nous permettra de vivre une nouvelle aventure dans un nouveau monde avec quatre nouveaux héros (voir tous les détails dans notre news dédiée.) Peu d'infos depuis son annonce en mars dernier, le jeu devrait vraisemblablement refaire parler de lui d'ici peu. En attendant, une démo est disponible en téléchargement gratuit sur l'eShop pour vous en faire une première idée.

Le 35eme anniversaire de Mario

C'est une rumeur qui court depuis mars dernier (souvenez-vous.) Elle a été lancée par des habitués des rumeurs mais aussi relayée par de "grands" sites comme Eurogamer. L'idée de Nintendo serait de rendre disponible sur Nintendo Switch tous les Mario 3D précédemment sortis sur consoles Nintendo : Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 et même Super Mario 3D World. Une super initiative qui remporterait à coup sûr à grand succès même si, pour l'instant rien ne vient l'accréditer .

Cependant, ce serait normal voire même logique sachant que la Nintendo Switch accueille de nombreux titres des générations passées provenant de toutes les consoles précédentes- même concurrentes ! De plus, si on veut jouer à ces grands jeux Nintendo passés, il n'y a pas trente six solutions : il faut soit posséder d'anciennes consoles Nintendo, soit se tourner vers des émulateurs- une solution qui n'est pas officielle et pas forcément légale mais qui remporte un grand succès. Que Nintendo souhaite reprendre la main et continuer à générer du chiffre avec ces grands classiques paraît donc tout à fait plausible.

Toujours en recoupant les différentes rumeurs, Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 sortiraient en versions téléchargeables sur l'eShop (peut-être dans la foulée de l'annonce de leur arrivée) mais aussi en version boîte, réunis en compilation façon "Super Mario 3D All-Stars".

A priori les jeux ne sortiraient pas façon "console virtuelle" et seraient donc adaptés à la Nintendo Switch... Mais ce n'est pas très clair. Il semblerait par exemple que seul Super Mario 64 bénéficiera d'une refonte globale et de quelques "améliorations", les autres seront de "simples" remasters HD. On sait que Nintendo n'aime pas trop toucher au matériel d'origine de ses classiques mais en même on sait aussi que Super Mario Sunshine, qui n'est jamais ressorti nul part, est souvent pointé du doigt pour des petits soucis de calibrage et de difficulté qui pourraient être facilement corrigés... Ressortir le jeu sans en profiter pour le "corriger" serait tout de même dommage. De plus Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 ont été conçus pour être joués à la Wiimote et forcément ils devront être adaptés pour être joués aux Joy-Con voire peut-être aussi à la manette. Super Mario Galaxy est d'ailleurs jouable à la manette sur Nvidia en Chine (souvenez-vous.) Pourquoi ne le serait-il pas sur Switch ?

Toujours selon les rumeurs, Super Mario 3D World aurait droit a un traitement un peu spécial et sortirait donc un peu plus tard (forcément pour les fêtes... Mais il peut aussi sortir en janvier. Nintendo a déjà fait le coup avec... New Super Mario Bros. U Deluxe !) A priori, il s'agirait d'une version repensée et augmentée du jeu d'origine (avec de nouveaux niveaux , de nouveaux personnages , Du contenu issu de 3D Land ?) peut-être avec un autre titre. Un "Super Mario 3D Switch" qui ferait donc office de nouveau jeu et donc de hit pour les fêtes de fin d'année. Ainsi tous les jeux Mario 3D seraient disponibles sur Nintendo Switch.

Si Nintendo fait bien revenir tous les jeux Mario 3D sur Nintendo Switch, pourquoi ne le ferait-il pas avec les Zelda ? A la différence que Nintendo a déjà porté en HD Twilight Princess et The Wind Waker sur Wii U. la firme pourrait donc continuer dans cette voie en proposant une version repensée de ce Zelda conçu pour la Wii. On vous en a déjà fait un édito ici, donc il est inutile d'en rajouter. Chaque année, la Nintendo Switch accueille un jeu lié à Zelda et comme cette année, il n'y en a pas eu, The Legend of Zelda : Skyward Sword pourrait remplir cette office en attendant le gros morceau... l'année prochaine ?

C'est LE jeu attendu par tous les possesseurs de Nintendo Switch. Une rumeur a laissé entendre que le jeu pourrait sortir cette année... On voudrait y croire mais... Il nous semble plus logique de penser que Skyward Sword sortira cette année et que Breath of The Wild 2 suivra l'année d'après... Peut-être en mars 2021 ou en décembre ... En cela, peut-être que Nintendo peut se décider d'ici peu, peut-être dans le fameux Nintendo Direct de cette semaine, de présenter de nouvelles images de ce Zelda et de teaser sa sortie pour 2021 .

Si vous venez sur notre site régulièrement, vous savez peut-être que nous pensons que ce nouveau Zelda sortira avec une évolution de la Switch. L'épisode restera évidemment compatible avec les Nintendo Switch actuelles (standard et Lite) mais, à notre avis, il accompagnera un nouveau modèle rehaussé qui fera la transition avec la vraie Switch 2 : une New Nintendo Switch ou une Super Nintendo Switch. C'est ça ou alors Nintendo ne compte pas sortir de nouveau modèle de Switch ! En effet, il n'y a que Zelda qui peut accompagner dignement un nouveau modèle de console et comme le développement d'un Zelda est long, Nintendo n'a pas vraiment le choix... La firme pourra ensuite s'atteler à un autre épisode qui accompagnera la prochaine génération de Switch...

Evidemment, il serait étonnant que Nintendo annonce la sortie d'un nouveau modèle de Nintendo Switch cette année- à moins qu'il sorte dans la foulée et qu'il soit disponible pour Noël ! Sinon, ce serait contre-productif. Par contre on peut espérer découvrir un nouveau trailer du Zelda tant attendu et avoir quelques petites infos supplémentaires afin de satisfaire les joueurs et d'inciter de nouveaux joueurs à acquérir la console dès à présent avec la promesse de jouer prochainement au nouvel opus alors que la PS5 et la nouvelle Xbox débarquent avec la ferme intention de se faire une place.

Metroid

C'est une autre licence phare de Nintendo avec en ligne de mire la sortie de Metroid Prime 4 . Malheureusement le développement de ce nouvel opus semble bien chaotique et la sortie du jeu semble désormais vraiment lointaine. Il est vrai que Nintendo ne peut décemment pas sortir un épisode qui serait ne serait-ce que juste "bon" surtout que la licence a été plutôt malmenée ces derniers temps. On se souvient par exemple de la sortie catastrophique de Metroid Prime : Federation Force présenté comme un "vrai" Metroid ! Il y a de nombreuses rumeurs sur le retour des trois Prime (voir notamment ici) mais Nintendo peut-il vraiment ressortir ces opus alors que celle de Metroid Prime 4 parait si loin ? Une autre rumeur parle d'un épisode 2D... Une version Switch de Metroid: Samus Returns ou autre mais rien de concret à l'heure actuelle. Samus devrait donc sûrement faire l'impasse sur les fêtes cette année.

New pokémon Snap

Dévoilé par surprise en juin dernier, New Pokémon Snap n'a pour le moment aucune date de sortie. On peut le retrouver sous le sapin cette année, ce qui serait une belle surprise ou le retrouver l'année prochaine. C'est en tout cas un jeu prometteur sachant que l'opus N64 fait partie des classiques (voir détails ici.)

Splatoon

Splatoon fait désormais partie de grosses licences de Nintendo. En début d'année un mystérieux "S.O.S" a été découvert sur l'illustration officielle des meilleures vœux du jeu laissant penser qu'une annonce allait être faite... Mais depuis plus rien... Alors le mystère sera-t-il résolu avant 2021 ? Mystère...

On pourrait aussi parler de Bayonetta 3, autre "grosse exclusivité attendue sur Switch... Mais si No More Heroes 3 sort bien cette année, la sorcière de PlatinumGames devrait attendre un peu. Rien n'indique pour le moment, de toute façon, que Bayonetta 3 soit prévu en 2020. Evidemment, on espère aussi de nouveaux jeux. Une nouvelle licence ou un nouvel opus d'une série bien aimée. Nintendo peut surprendre. On l'a vu avec ARMS (qui pourrait bien revenir un jour) ou avec Astral Chain. Des jeux multi-plateformes devraient en outre grossir le catalogue de la console comme chaque fin d'année mais dans l'attente d'informations officielles, difficile de faire d'autres projections...

Si tout ceci se confirme en totalité ou en partie, on pourra dire que Nintendo continue de vivre sur ses acquis- d'autant plus si le catalogue Wii débarque en force. Mais en même temps, on parle souvent de "Netflixisation" des jeux vidéo (aussi difficile à écrire qu'à lire) et en rendant tout son catalogue disponible sur l'eShop, Nintendo irait clairement dans ce sens. Si l'écosystème Switch est fait pour durer, on peut espérer que les prochaines consoles de Nintendo resteront compatibles avec l'eShop et tous les jeux qui y sont disponibles.

Alors, certes pour les fans de la première heure, cela semble être une éternelle redite avec un côté qui peut même paraître injuste. En effet, leur fidélité n'est pas récompensée puisqu'ils se retrouvent à devoir racheter éternellement les mêmes jeux... Notamment les jeux Nintendo qui n'ont pas permis à la Wii U de rencontrer le succès et qui participent aujourd'hui pleinement à celui de la Switch !

Cependant, pour Nintendo, c'est au contraire une stratégie gagnante sur le long terme et une façon de valoriser et de faire fructifier son capital tout en permettant à de nouvelles générations de découvrir ses classiques de façon officielles, autrement qu'en se tournant vers des solutions alternatives.

Alors que nous prépare Nintendo pour les fêtes ? On espère être fixé dès cette semaine avec le fameux Direct de "la délivrance"! Alors extase ou désillusion ? On va plutôt la jouer blasé pour éviter le scénario de l'hyperespace et de la chute libre... En attendant, n'hésitez pas à faire vos pronostics et à nous dire ce que vous attendez de Nintendo pour cette fin d 'année.

