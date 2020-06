Pokémon Snap fait son grand retour avec New Pokémon Snap

Relique de la Nintendo 64, Pokémon Snap avait marqué beaucoup de joueurs. Mais plus rien depuis la sortie de l'opus 64, et beaucoup pensaient que le projet d'une suite était simplement tombé à l'eau... Jusqu'à aujourd'hui.Lors du Pokémon Presents d'aujourd'hui, The Pokémon Compagny a annoncé que Pokémon Snap allait enfin avoir une suite, qui s’appellera New Pokémon Snap.

Malgré le nom un peu trompeur, il ne s'agit pas d'un remake du jeu Nintendo 64, mais bien d'un nouvel opus. Le jeu semble garder ce qui faisait le charme du premier jeu, avec des graphismes remis au goût du jour, de nouveaux Pokémons à photographier et sûrement d'autres ajouts qui nous sont encore inconnus.

Malheureusement, aucune date de sortie n'a été communiqué pour New Pokémon Snap. Le jeu est prévu sur Nintendo Switch.

Source : Youtube