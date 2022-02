Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante - Obtenez Shaymin dès à présent via l'option Cadeau Mystère

Remake de la quatrième génération rapidement éclipsés par la sortie de Légendes Pokémon : Arceus début 2022, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante n'ont pas pour autant dévoilé tous leurs secrets. Souvenez-vous, nous sommes encore dans l'attente des événements spécifiques liés à Shaymin, Darkrai et Arceus, disponibles uniquement avec des objets spécifiques. Ce dimanche 27 février , c'est le Pokémon Shaymin qui voit son événement se débloquer en jeu. Pour pouvoir récupérer le fabuleux, rien de plus simple, il vous suffit de suivre les consignes suivantes :

Lancer Pokémon Diamant Étincelant ou Pokémon Perle Scintillante

Aller dans le menu Cadeau Mystère

Recevez la lette de Chen

Rendez-vous sur la route 224 pour retrouver le professeur

Sauvegarder avant d'entreprendre la capture de Shaymin

Notez que le Cadeau Mystère de la Lettre Chen est accessible jusqu'au 27 mars 2022 uniquement, et qu'il faut que vous soyez en possession du Pokédex National pour pouvoir accéder à cet événement.