Pokémon Ecarlate et Violet - Découvrez les premières informations sur les starters Poussacha, Chochodile et Coiffeton

Alors que Pokémon Écarlate et Pokémon Violet viennent tout à peine d'être officialisé à l'occasion du Pokémon Presents, le site officiel de la franchise vient de se mettre à jour pour nous révéler quelques petites informations. La première et pas des moindre concerne le nom francophone qu'arboreront les 3 starters présentés ce jour, à savoir Poussacha, Chochodile et Coiffeton, ainsi que leurs caractéristiques.

Poussacha

Catégorie : Pokémon Chat Plante

Taille : 0,4 m

Poids : 4,1 kg

Type : Plante

Talent : Engrais

De nature capricieuse, le Pokémon Chat Plante aime attirer l'attention.

Chochodile

Catégorie : Pokémon Croco Feu

Taille : 0,4 m

Poids : 9,8 kg

Type : Feu

Talent : Brasier

Le Pokémon Croco Feu est de tempérament décontracté et aime aller à son rythme.

Coiffeton

Catégorie : Pokémon Caneton

Taille : 0,5 m

Poids : 6,1 kg

Type : Eau

Talent : Torrent

Le Pokémon Caneton a un caractère sérieux et est particulièrement soigneux.

Dès à présent, une question va forcément tirailler les fans de Pokémon : quel sera votre Pokémon de départ dans cette nouvelle aventure qui débutera fin 2022 ? Poussacha, Chochodile ou Coiffeton ?