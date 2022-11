Nintendo Switch : 12 jeux à ne pas manquer en novembre

Et nous voilà, déjà, en novembre... Halloween est passé et les fêtes de fin d'année se profilent à l'horizon. Les éditeurs de jeux vidéo ont d'ailleurs déjà commencé à dégainer leurs hits à même de se retrouver sous le sapin. Le mois d'octobre a été, de ce point de vue, assez riche en titres "cadeaux de Noël" (voir ici.) Et ce n'est pas fini. Ainsi, après, notamment, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et Bayonetta 3, la Nintendo Switch s'apprête à recevoir c e mois-ci un morceau de choix (et même deux) avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet... Mais d'autres jeux sont attendus en novembre et ce serait dommage de passer à côté. Retrouvez ci-dessous une sélection de titres à ne pas manquer en novembre sur Nintendo Switch et n'hésitez pas à nous faire part de votre ou vos choix en commentaire.

12 jeux attendus sur Nintendo Switch en novembre

DORAEMON STORY OF SEASONS : Friends of the Great Kingdom – le 2 novembre

Doraemon continue sa petite histoire des saisons avec un nouvel opus dans lequel Nobita et ses amis débarquent sur une merveilleuse planète qu'il va falloir ramener à la vie en cultivant et en s'occupant d'animaux au rythme des journées et des saisons. Le jeu s'annonce coloré et amusant mais aussi reposant et très contemplatif.

Labourez les champs, récoltez ce qui a poussé et occupez-vous des animaux dans DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom. Vous pouvez aussi utiliser les gadgets secrets de Doraemon pour accélérer les choses, ou bâtir une ferme à deux en mode multijoueur local !

It Takes Two – le 4 novembre

C'est déjà un classique ! Le GOTY de 2021 débarque enfin sur Nintendo switch. Développé par le studio suédois, Hazelight Studios, It Takes Two est un jeu d'action aventure jouable en coopération qui réserve son lot de surprises et d'émotions...

Embarquez pour le périple le plus fou de votre vie dans It Takes Two, un jeu de plateformes/aventure transcendant les genres créé exclusivement pour la coopération et acclamé par la critique. Grâce au Pass ami, invitez gratuitement un ou une amie à relever avec vous une myriade de défis délicieusement déstabilisants.

HARVESTELLA – le 4 novembre

Rune Factory n'a qu'à bien se tenir : HARVESTELLA débarque avec son mélange de jeu de rôle et de simulation agricole. Développé par Square Enix, le jeu est pour le moment une exclusivité console Nintendo Switch- il sort aussi sur PC

Explorez un vaste monde et affrontez des créatures fantastiques pour développer votre ferme et élucider les mystères de l'univers d'HARVESTELLA. L'histoire commence lorsque vous vous réveillez en plein Quietus, une calamité survenant à chaque changement de saison et menaçant toute vie...

SONIC Frontiers – le 8 novembre

Sonic fait sa révolution et propose une nouvelle aventure en zones ouvertes. SEGA a plusieurs fois reporté la sortie du jeu pour qu'il soit à la hauteur des attentes. Encore quelques jours de patience avant de découvrir ce (presque) SONIC Breath of The Wild.

Les mondes s'entrechoquent dans Sonic Frontiers, la nouvelle aventure ultra rapide du célèbre hérisson bleu ! Affrontez des hordes d'ennemis puissants et explorez un monde époustouflant empli d'action, d'aventure et de mystères à la recherche des émeraudes du Chaos.

Sifu – le 8 novembre

De l'action, de la réflexion et du kung-fu au menu de ce jeu français sorti sur les autres supports en début d'année sur lesquels il a remporté un joli succès.

Sifu raconte l’histoire d’un disciple de kung-fu en quête de vengeance, traquant les assassins de sa famille. Seul contre tous, il n’a aucun allié et d’innombrables adversaires à affronter. Pour vaincre et honorer la mémoire de sa famille, il ne dispose que de sa maîtrise exceptionnelle du kung-fu, ainsi que d’un mystérieux pendentif.

Aragami 2 - le 10 novembre

Suite d'Aragami, un très bon jeu d'action et d'infiltration sorti en 2016 sur Nintendo Switch, s'inscrit dans la continuité en permettant de jouer en coopération jusqu'à trois joueurs. Notez que le premier opus, Aragami : Shadow Edition est actuellement à 8,99€ sur l'eShop- voir ici

Aragami 2 est un jeu furtif à la troisième personne où vous jouez un assassin doté du pouvoir de contrôler les ombres. Rejoignez le clan de l'ombre et combattez l'armé

Tactics Ogre: Reborn – le 11 novembre

Sorti en 2010, Tactics Ogre revient avec des améliorations graphiques et sonores et une refonte en profondeur de son game design.

Tactics Ogre: Reborn signe le retour d'un classique du jeu de rôle tactique et bénéficie d'améliorations graphiques, sonores ainsi que liées à la jouabilité. Prenez part à des combats stratégiques se déroulant sur des champs de bataille en relief, et influez sur le cours des événements dans un scénario où vos décisions auront de réelles conséquences.

Milk inside a bag of milk inside a bag of milk and Milk outside a bag of milk outside a bag of milk – le 11 novembre

C'est probablement le "jeu" au titre le plus long qui débarque sur Nintendo Switch ce mois-ci. Il s'agit d'une "aventure" textuelle qui dure une vingtaine de minutes ou quelques secondes si vous êtes un goujat.

Plongez dans l'univers bizarre de Milk inside a bag of milk inside a bag of milk and Milk outside a bag of milk outside a bag of milk et aidez une jeune fille à surmonter les petits défis de la vie dans un lot incluant ces deux aventures narratives acclamées par la critique.

Schtroumpfs Kart - le 15 novembre

Voici un jeu très mystérieux... Il se pourrait qu'il y soit question de schtroumpf et de kart mais méfions-nous des apparences...

Quel est le Schtroumpf le plus rapide du village ?

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet – le 18 novembre

Les Pokémon aussi veulent leur Breath of The Wild. Après Légendes Pokémon : Arceus sorti en début d'année qui avait plutôt plu avec ces zones ouvertes et ces mécanismes de jeu simplifiés, Game Freak se lance dans le monde ouvert en souhaitant amorcer un nouveau départ. Révolution ou évolution ? Le suspens est à son comble.

La série Pokémon évolue avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sur Nintendo Switch. Voyagez entre amis, explorez librement un monde ouvert peuplé de nouveaux Pokémon et vivez l'aventure à votre rythme en suivant trois grands récits comme bon vous semble.

Just Dance 2023 – le 22 novembre

Que serait une fin d'année sans son Just Dance ? Probablement une fin d'année avec le Just Dance de l'année précédente.

Entrez dans une nouvelle ère de la danse avec Just Dance® 2023 Edition ! Avec le multijoueur en ligne, la personnalisation, l'arrivée de mondes immersifs en 3D et l'ajout de nouvelles chansons et de modes inédits tout au long de l'année, la fête ne fait que commencer !

FRONT MISSION 1st: Remake – le 30 novembre

Le Tactical-RPG de la super Famicom s'offre un super remake et une sortie en dehors du Japon. Halleluia ! Allez, on danse tous la Bostella !

En 2090, les peuples du monde entier se battent en utilisant des machines de guerre appelées Wanzers pour régler leurs conflits. Découvrez des dizaines de personnages, une histoire complète et des protagonistes non-manichéens dans FRONT MISSION 1st: Remake, un classique disponible pour la première fois en dehors du Japon.

Notez que d'autres titres sont attendus ce mois-ci sur la console de Nintendo : Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux, Aeterna Noctis, Football Manager Touch 2023, Kids VS Parents... Et beaucoup d'autres.

Source : Nintendo