Des reboots et des remakes de classiques et d'ancieux jeux Sonic à l'étude chez Sega

Sonic a le vent en poupe. la mascotte de Sega ne s'est jamais aussi bien portée. SONIC 2, Le Film a cartonné au cinéma, en attendant la suite et la série dérivée, une nouvelle série animée a été lancée sur Netflix et SONIC Frontiers a rencontré son public sur consoles "au delà des espérances" de Sega. par ailleurs, à la rentrée, le hérisson affrontera à priori, une nouvelle fois son ancien "ennemi" Mario avec SONIC Superstars, un jeu de plateforme dont la sortie pourrait coïncider avec celle de SUPER MARIO BROS. WONDER (en attendant, peut-être ,que les deux mascottes se retrouvent pour les Jeux Olympiques...)

Autant dire que Sonic a le vent en poupe et si on en croit le président et directeur des opérations de Sega, Yukio Sugino, dans une entrevue accordée à Famitsu (traduite par DualShockers), d'anciens jeux Sonic pourraient même avoir droit à un reboot ou à un remake. Sega étudie en effet cette possibilité comme celle de remettre sur le devant de la scène des classiques de la société. Alors quels jeux Sonic pourraient revenir et quelles licences Sega aimeriez-vous revoir ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

En attendant d'en savoir plus, c 'est une autre licence Sega qui revient cet été sur nos consoles avec Samba de Amigo: Party Central attendu le 29 août prochain .

Source : Dualshockers