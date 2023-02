Bayonetta, Sonic, Persona, GTA... en promo sur le Nintendo eShop - Notre sélection de jeux à prix réduits

Une promo chasse l'autre sur l'eShop de la Nintendo Switch au point qu'à moins de vouloir jouer à certains jeux le jour de leur sortie, mieux vaut être patient afin de profiter d'une petite ristourne. Ainsi, depuis hier, une nouvelle campagne de promotion a débuté sur l'eShop de la Switch : le Festival de février. Et pourquoi pas ? Au programme, une poignée de titres plus ou moins récents, à prix plus ou moins réduits; des jeux en promotion qui en rejoignent des milliers d'autres sachant qu'il y a actuellement près de 3042 jeux en promotion sur l'eShop ! Comme toujours, pour vous aider à faire votre choix, on vous a fait une petite liste, forcément non exhaustive, de quelques jeux actuellement à prix réduits sur l'eShop. Evidemment, n'hésitez pas à partager vos bons plans et vos coups de cœur en commentaires.

Voir aussi : The Legend of ZELDA : Breath of The Wild en promo sur l'eShop

Titres sélectionnés :

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope : 59,99 € 44,99 € Paper Mario : The Origami King : 59,99 € 39,99 € Bayonetta 2 + Bayonetta : 59,99 € 39,99 € LEGO Star Wars™ : La Saga Skywalker : 59,99 € 26,99 € Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition : 59,99 € 29,99 € Disney Dreamlight Valley : 29,99 € 22,49 € Sonic Frontiers : 59,99 € 41,99 € Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : 39,99 € 15,99 € Persona 5 Royal : 59,99 € 41,99 € NieR:Automata The End of YoRHa Edition : 39,99 € 29,99 € Sonic Mania : 19,99 € 9,99 € River City Girls : 29,99 € 14,99 € Sifu : 39,99 € 29,99 € Alan Wake Remastered : 29,99 € 20,09 € No Man's Sky : 49,99 € 37,49 € Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : 59,99 € 29,99 € Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection : 39,99 € 29,99 € Arise: A Simple Story - Definitive Edition : 19,99 € 4,99 € Rogue Legacy 2 :24,99 € 22,49 € The Knight Witch : 19,99 € 17,99 € The Suicide of Rachel Foster : 19,99 € 1,99 € Diablo II: Resurrected : 39,99 € 13,19 € LEGO City Undercover : 59,99 € 10,79 € BioShock: The Collection : 49,99 € 9,99 € Sid Meier's Civilization VI : 29,99 € 5,99 € This War of Mine: Complete Edition : 39,99 € 1,99 € Borderlands Legendary Collection : 49,99 € 9,99 € NBA 2K23 : 59,99 € 19,79 € Overcooked! 2 : 16,99 € 6,79 € LEGO Worlds : 29,99 € 8,99 € Cars 3 : Course vers la victoire : 59,99 € 8,99 € Overcooked: Special Edition : 19,99 € 2,99 € Worms W.M.D : 29,99 € 5,99 € LEGO Harry Potter Collection : 39,99 € 14,79 € Harvest Moon: Lumière d'espoir Edition Spéciale : 39,99 € 11,99 € Unravel Two : 29,99 € 5,09 € Worms Rumble : 14,99 € 1,49 € Yooka-Laylee : 39,99 € 3,99 € The Witcher 3: Wild Hunt : 39,99 € 19,99 € Yooka-Laylee and the Impossible Lair : 29,99 € 4,49 € Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour : 9,99 € 1,99 € THE HOUSE OF THE DEAD: Remake : 24,99 € 12,49 € Need for Speed Hot Pursuit Remastered : 39,99 € 7,99 € Alex Kidd in Miracle World DX : 19,99 € 6,79 € IMMORTALS FENYX RISING : 59,99 € 11,99 € Real Boxing 2 : 14,99 € 0,99 € DRAGON BALL Z : KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET : 59,99 € 23,99 € Moving Out : 24,99 € 6,24 € Mortal Kombat 11 : 49,99 € 13,99 € SEGA Mega Drive Classics : 29,99 € 8,99 € Miraculous: Rise of the Sphinx : 49,99 € 19,99 € OlliOlli World : 29,99 € 17,99 € Buissons : 7,99 € 3,99 € Castlevania Anniversary Collection : 19,99 € 3,99 € LEGO Marvel Super Heroes : 39,99 € 11,99 € OlliOlli: Switch Stance : 14,99 € 2,99 € Inscryption : 19,99 € 14,99 € NARUTO SHIPPUDEN™: Ultimate Ninja® STORM 4 ROAD TO BORUTO : 49,99 € 9,99 € Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale : 39,99 € 5,99 € DOOM Eternal : 29,99 € 14,99 € Super Bomberman R : 29,99 € 4,49 € King of Seas : 24,99 € 6,24 € The Suicide of Rachel Foster : 19,99 € 1,99 € Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 : 44,99 € 17,99 €

Coup de cœur :

nOS new Operating System : 39,99€ 1,99€

Profitez de toutes les fonctionnalités impressionnantes du nOS. Dessinez, écrivez, calculez, organisez votre journée et jouez à votre convenance. Tous les outils dont vous avez besoin sont ici ! Vous avez le pouvoir Illuminez votre journée et personnalisez le nOS pour répondre à tous vos besoins. Trouvez votre configuration préférée et créez l'expérience utilisateur fantastique que vous méritez. Principales caractéristiques: Options de personnalisation splendides

Des outils fiables (Notepad, Scetchbook, Day Planner)

Conception brillante

Un charmant jeu de puzzle

Source : Nintendo