La Nintendo Switch se met sur son 31 - Nouvelle promo sur l'eShop - Jusqu'à 75% de remise

Décidément pour payer ses jeux au prix fort sur l' eShop , il faut, soit être pressé soit être blindé. Il y a tellement de campagne de promotion sur le store de Nintendo, qu'il suffit très souvent d'être patient pour faire de (plus ou moins) bonnes affaires, et cela même avec des jeux récents. Il faut dire que l' eShop de la Nintendo Switch est très concurrentiel. Il est désormais très difficile pour les joueurs de s'y retrouver et pour les éditeurs de promouvoir leurs nouveaux qui finissent vite ensevelis par les dizaines de jeux qui sortent chaque semaine. Accorder un rabais, même minime, à un jeu est, à ce jour, l'un des seuls moyens de le remettre en avant pendant quelques jours. Après les Offres Festives , Nintendo nous propose donc sa Promotion du Nouvel An sur l'eShop. Pour être honnête, on retrouve pas mal de jeux régulièrement en promotion dont certains étaient déjà présents dans notre sélection des offres festives de Noël . Mais cette Promotion du Nouvel An nous permet aussi d'acquérir des grands jeux Nintendo à "prix réduits". Si vous êtes fans, vous savez que le prix des "grands jeux" Nintendo reste constant et ne baisse presque jamais... Retrouvez ci-dessous, la liste des jeux Nintendo actuellement en promotion pour le Nouvel An avec en prime, une petite liste , non exhaustive, de quelques belles promos. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos coups de cœur et vos bons plans pour les fêtes. Prendre du plaisir.

GRANDS JEUX NINTENDO :

Et aussi :

The Wonderful 101 : Remasterisé : 44,99€ 20,24€

Gris : 16,99€ 4,24€

Diablo II : Ressuscité : 39,99 € 13,19 €

Étrange Horticulture : 13,49€ 9,03€

Plus de héros : 19,99€ 9,99€

No More Heroes 2 : Combats désespérés : 19,99€ 9,99€

Nouveaux contes super chanceux : 29,99€ 9,89€

Le Dernier Feu de Camp : 14,99€ 2,99€

FORCES soniques : 39,99 € 9,99€

Sonic Mania : 19,99€ 9,99€

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Le Hinokami : 59,99 € 29,99 €

Wolfenstein II : Le Nouveau Colosse : 39,99 € 5,99€

Porte de la Mort : 19,99€ 9,99€

Perdu en jeu : 19,99€ 11,99€

Doom Eternal : 29,99€ 11,99€

Édition Doom Slayers : 54,99 € 13,74 €

Persona 5 Royal : 59,99 € 41,99 €

Persona 5 Strikers : 59,99 € 23,99 €

Teenage Mutant Ninja Turtles : La Vengeance de Shredder : 24,99 € 19,99 €

Ori and the Will of the Wisps : 29,99€ 7,49€

Ori et la forêt aveugle - Édition définitive : 19,99€ 7,49€

Civilisation de Sid Meier VI : 29,99 € 5,99 €

Ni no Kuni Remasterisé : 59,99 € 9,59 €

DRAGON BALL FighterZ : 59,99 € 9,59 €

BioShock : La Collection 49,99 € 9,99 €

Petits Cauchemars Édition Complète 34,99 € 6,99 €

Yooka-Laylee : 39,99 € 3,99 €

ONE PIECE : PIRATE WARRIORS 4 : 69,99 € 9,79 €

Contes de Vesperia : Édition définitive : 49,99 € 7,49 €

Captain Tsubasa : Rise of New Champions : 59,99 € 11,99 €

Terrariums : 29,99 € 11,99 €

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 : 44,99€ 17,99 €

DRAGON BALL XENOVERSE 2 pour Nintendo Switch : 59,99 € 9,59 €

Démêler Deux : 29,99€ 3,89€

Yooka-Laylee et l'impossible repaire : 29,99 € 4,49 €

My Hero One's Justice 2 : 69,99€ 9,99€

Combinaison Loisir Larry - Wet Dreams Don't Dry : 39,99 € 3,99 €

Déménagement : 24,99 € 6,24 €

Crash Bandicoot N. Sane Trilogie : 39,99€ 15,99€

Spyro Reignited Trilogy : 39,99€ 15,99€

Rayman Legends : Édition définitive : 39,99 € 9,99 €

Mortal Kombat 11 : 49,99€ 14,99€

Collection Légendaire Borderlands : 49,99 € 9,99 €

Borderlands : La Belle Collection : 39,99 € 9,99 €

Les Lapins Crétins : Fête des Légendes : 39,99 € 19,99 €

Super Bomberman R : 29,99€ 4,49€

Bob L'éponge : Cuisine en Folie : 12,49€ 12€41

Crash Bandicoot 4 : Il était temps : 49,99€ 24,99€

Cellules mortes : 24,99€ 12,49€

Taiko no Tatsujin : Pack Aventure Rythmique : 49,99€ 7,49€

Plantes contre Zombies : Bataille pour Neighborville : 39,99 € 7,99 €

SteamWorld Heist : Édition Ultime : 19,99 € 3,99 €

SteamWorld Dig 2 : 19,99 € 4,99 €

SteamWorld Dig : 9,99 € 1,99 €

LEGO Les Indestructibles : 5 9,99 € 8,99 €

Le voyage du constructeur LEGO : 1 9,99 € 9,99 €

LEGO MARVEL Super Héros : 39,99 € 13,19 €

